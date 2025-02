Trojici muškaraca rodila djecu, rugala se Kennedyju pa izjavila: 'Vidjela sam dobro u Hitleru'

Erykah Badu, rođena kao Erica Abi Wright 26. veljače 1971., jedna je od najutjecajnijih glazbenica svog vremena, a poznata je i kao "Kraljica neo-soula". Osim glazbe, njezin privatni život i izjave često su izazivale pažnju javnosti jer se njezina originalnost, a i sklonost kontroverzama, nije zadržala samo na glazbi koju radi, nego je bila temeljni dio pjevačičinog imidža.

Uspon do slave

Badu je svjetsku slavu stekla 1997. godine debitantskim albumom "Baduizm", koji je redefinirao R&B scenu i popularizirao neo-soul. Hitovi poput "On & On" i "Next Lifetime" donijeli su joj Grammy nagrade i status jedne od najvažnijih novih umjetnica tog vremena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

Sljedeći albumi, "Mama’s Gun" (2000) i "Worldwide Underground" (2003), nastavili su njezinu glazbenu evoluciju, dok je "New Amerykah Part One & Two" (2008, 2010) pokazao njezinu političku i društvenu osviještenost. Osim glazbe, Badu se okušala i u glumi te se pojavila u filmu "The Cider House Rules".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ljubavni život

Erykah je poznata po vezama s istaknutim glazbenicima. S reperom Andréom 3000 iz grupe OutKast ima sina Sevena Siriusa Benjamina, što je inspiriralo pjesmu "Ms. Jackson", jedan od najvećih hitova OutKasta.

Kasnije je bila u vezi s reperom Commonom, a zatim i s The D.O.C.-om, s kojim ima kćer Pumu Sabti. S Jay Electronicom ima treće dijete, kćer Mars Merkabu.

Foto: Profimedia Erykah Badu

Kontroverze

Erykah Badu nikada se nije bojala izazvati kontroverze. Godine 2010. objavila je spot za pjesmu "Window Seat", u kojem se potpuno razodjenula hodajući ulicama Dallasa i simbolično "pala mrtva" na mjestu atentata na Johna F. Kennedyja. Video je izazvao burne reakcije, a Badu je morala platiti kaznu za nedolično ponašanje.

Foto: YouTube screenshot Scena iz spota za pjesmu "Window seat"

Također, njezini komentari o slavnim osobama i društvenim pitanjima često su polarizirali javnost. U jednom intervjuu iz 2018. godine izazvala je negodovanje kada je rekla da "pokušava vidjeti dobro u svima", uključujući Adolfa Hitlera. Iako je kasnije pojasnila izjavu, kritike su bile neizbježne.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pjevačica danas ima i vlastitu tvrtku vezanu za prodaju proizvoda od marihuane koju je pokrenula 2020. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Di Caprijev 50. rođendan, slonica koja se tušira sama i seksualno uznemiravanje na Caminu

Tekst se nastavlja ispod oglasa