"Prvi ozbiljni zdravstveni problemi počeli su već s 24 godine. Osjetio sam zujanje u ušima, vrućinu oko vrata, bio sam jako crven u licu i imao problema s cirkulacijom. Izmjeren mi je visoki tlak i počeo sam uzimati tablete, ali to me nije previše iznenadilo jer su mnogi članovi obitelji s očeve strane imali isti problem u mojoj dobi. Tada, međutim, nisam znao da je to povezano s apnejom. Jest da sam loše spavao i bio umoran, no to sam uvijek povezivao s činjenicom da mnogo radim", istaknuo je.