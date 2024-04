Glumica svima poznata kao Emma Stone otkrila je kako od sada želi da je se oslovljava pravim, mnogima nepoznatim, imenom.

U intervjuu s Nathanom Fielderom, kolegom iz serije 'The Curse', glumica je izjavila kako je njezine kolege i prijatelji zovu Emily Jean Stone, a istoga bi voljela da se ubuduće drže i njeni obožavatelji.

"Prije nego što nastavimo, želio bih nešto reći. Zove se Emily, ali profesionalno se zove Emma. Pa kad ima ljudi koji je ne poznaju, na kraju kažem Emma. Ali od sada ću govoriti samo Emily", pojasnio je Fielder.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Emma Stone

Na pitanje bi li ispravila obožavatelja koji bi je nazvao njenim pravim imenom - Emily, glumica koja je ove godine osvojila drugog Oscara za ulogu u seriji 'Poor Things', odgovorila je:

"Ne. To bi bilo tako lijepo. Htjela bih biti Emily."

Izvedenicu imena odabrala je prema omiljenoj članici grupe Spice Girls

Iako je svoju karijeru već izgradila s imenom Emma, glumica je otkrila da je imala krizu identiteta kada je shvatila da ipak ne želi da je se tim imenom oslovljava.

Za ime Emma odlučila se zbog toga što je druga glumica iz udruge filmskih glumaca SAG-AFTRA-e već uzela ime Emily Stone.

"Poludjela sam prije nekoliko godina. Iz nekog razloga, rekla sam: 'Ne mogu više. Samo me zovi Emily.' Nathan me zove Em, što je lakše", rekla je za The Hollywood Reporter.

Još u studenom 2018. izjavila je kako se kao mala željela zvati prema svojoj omiljenoj članici grupe Spice Girls - Emmi Bunton.

"Dok sam odrastala, bila sam plavuša, a moje pravo ime je Emily, ali htjela sam da me zovu Emma zbog Baby Spice, i pogodite što? Sada me zovu tako", rekla je u The Tonight Showu s Jimmyjem Fallonom.

"Nije nužno zbog nje, ali da, u drugom razredu. Jesam li prvi dan otišla do učiteljice i zamolila je da me zove Emma? Da, jesam. A je li to bilo zbog Emme Lee Bunton iz Spice Girls? Da, bilo je", dodala je Stone.

