Svaka djevojka svijeta muku muči s nedoumicom- ošišati kosu pa čekati da naraste ili ostaviti dugu kosu pa tako i naša blogerica Ella Dvornik (33), koja je učinila promjenu na svojoj kosi.

Na Instagramu je podijelila fotografiju na kojoj ima kratku plavu kosu s velikim loknama pa je fanovima objasnila poznatu nedoumicu kod svih žena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Jel bi bila plava, jel bi bila duga, jel bi bila kratka? Puno ima tu dilema kada nadođe zraka sunca. No! Iako me mami da opet budem 'bleech blonde' s dugim loknama odlučila sam sačekat pred ljeto. A do tad već postepeno nekoliko mjeseci dolazim do svjetlije nijanse!", započela je Ella u objavi.

Nakon toga se osvrnula i na zdravlje svoje kose, gdje je spomenula kako je jednu stvar prestala raditi prije godinu dana i da joj se kosa vidno oporavila nakon toga.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mogli ste primijetiti da dugo nisam nosila kosu u punđi, ne možete vjerovati koliko mi se kosa oporavila u godinu dana, stvarno sam brinula o njoj", osvrnula se na kraju te se zahvalila svojoj frizerki koja joj je napravila tu frizuru i zatražila fanove mišljenje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Grudi u 'centru pažnje'

Mnogi fanovi bili su oduševljeni njezinom promjenom te komentirali da joj odlično stoji.

"Odlična boja, to si baš ti! Paše ti na ten i boju očiju! Po mom mišljenju bolje ti stoji ovako kratko, ali naravno, ti kako tebi bolje pase!", "Bezvremenska si", "Divna u svakom izdanju", "Predobra frizura draga Ella", pisali su joj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Osim fanova, zadivila je i glumicu serije 'San snova', koju inače možete pratiti na RTL-u ili platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji, Nives Celzijus.

"Preslatka si", napisala je te dodala emotikon sa srcima u očima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram Foto: Instagram

Osim nove frizure, još jedan detalj nije mogao ostati nezapažen. Budući da je odjenula ljubičastu i usku dolčevita majicu, njezine grudi upadale su oči nekim fanovima, a jednom od njih je Ella i odlučila odgovoriti.

"Više se ni ne šminkam jer me nitko ne gleda u oči", odgovorila mu je Ella.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ovaj fan nije bio jedini. Jedan je prokomentirao da ima dobre silikone, a Ella mu nije mogla ne odgovoriti.

"Ako ne i najbolji u Hrvatskoj trenutno", odgovorila mu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Smrtonosni silikoni ugađivani i Hrvaticama!