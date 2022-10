Influencericu Ellu Dvornik počeli su uspoređivati s Pamelom Anderson nakon nedavne operacije grudi.

Sudeći po najnovijoj objavi na Instagramu, Ella je iznimno ponosna na svoju novu promjenu i rado je pokazuje.

"Pogled ispod obrva.mp3", opisala je Ella fotografiju na kojoj pozira na bijelom krevetu u crnoj majici s dubokim dekloteom. Svoje zanosne grudi dodatno je naglasila vezicom koja prelazi preko njih.

Fotografija je u najkraćem mogućem roku prikupila preko 6.000 lajkova, a komentirala ju je i 43-godišnja Gianna Apostolski.

"Lipo moje", napisala joj je bivša voditeljica.

"PomElla si, jedna od ljepših fotkica"; "BrutalElla"; "Sve su veće i veće"; "Ubijaš pogledom"; "Baš si lijepa", samo su neki od komentara ostalih Ellinih vjernih pratitelja.

Podsjetimo, Ella je nedavno o svojim implantatima govorila i za Story.

"Estetski zahvati nekima su i dalje tabu, a to bi trebala biti sasvim obična tema u slobodnom svijetu. Zato volim govoriti o tome i stvoriti drukčiju percepciju. Implantati nisu povezani s povećanim rizikom od najčešćih vrsta raka dojke, tako su me barem informirali stručnjaci, ali su isto tako naglasili da su pregledi i samopregledi obavezni. Ako se pojavi kvržica, oteklina, bol ili promjena na koži u blizini implantata, to su alarmi koje ne smijemo zanemariti", iskreno govori te otkriva je li apsolvirala tehniku palpiranja dojki u samopregledu i koliko je često primjenjuje.