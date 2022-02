Influencerica i blogerica Ella Dvornik Pearce (31) hrvatsku javnost je osvojila još u realityju "Dvornikovi", kada je bila mlada, buntovna srednjoškolka. Međutim, nakon smrti njezinog oca, Dina Dvornika, sve se promijenilo - pa i Ella koja je danas uspješna poslovna žena i majka dvoje djece.

'Moraš biti mama i poslovna žena'

Ova simpatična influencerica svoj posao, brak i majčinstvo komentirala u intervju za Story.hr.

"Ne volim multitasking jer to znači da nisam fokusirana na jednu stvar i samim time ničemu se ne predajem sto posto. To mi baš stvara stres, ali nekako sam naučila odvojiti taj stres pa sam se brzo duhom i vratila na fotografiranje! Nisam dopustila da me pojedu problemi. Zaista to ne volim, ali to je dio svakodnevice. Moraš biti i mama i supruga i poslovna žena, pogotovo kad ti muž ne govori hrvatski pa moraš još i za njega sve odrađivati", rekla je Ella koja je svoj životni put gradila pred budnim okom javnosti.

Ella se osvrnula i na teško razdoblje u mladosti kada se pokušavala uklopiti u kalupe koje je, tijekom odrastanja, vrlo brzo odbacila.

"Kad si jako mlad, onda ti je to dosta naporno. Samo želiš da te prihvate i da imaš osjećaj pripadanja. No to je taj neki osjećaj koji nam je usađen odmalena, da se uklopimo. Mnogi nikad ne dosegnu svoj puni potencijal baš zato što se trude uklopiti. Dugo mi je trebalo dok sam shvatila da je to čisto ugnjetavanje i da koliko god ljudi upirali prstom u ljude poput mene, koliko god se zgražavali nad mojom iskrenošću ili nonšalantnošću svi zapravo žele biti dovoljno slobodni da budu iskreni sami sa sobom i da budu blesavi ili kakvi god već jesu. No ne rade to jer se boje da će reakcije na njih biti upravo onakve kakve oni imaju na mene. Nitko ne voli kušati vlastiti otrov", rekla je uspješna influencerica koju na Instagramu prati pola milijuna ljudi.

Uz dinamičan posao, Ella uspijeva držati sve konce u svojim rukama kada je u pitanju odgoj njezine dvije kćerke Balei i Lumi.

"Previše savjeta i komentara slušam o djeci i odgoju i nisam više sigurna koga da slušam i čitam, što da radim. Možda je na kraju tako i najbolje, ne želim ih ograničavati niti im nametati neke svoje ideale. Sigurna sam da će pronaći svoj put kad dođe vrijeme", kazala je Ella.

Osim toga, Ella pomaže i suprugu Charlesu da nauči hrvatski jezik, zbog supruga se ova influencerica i preselila u malo istarsko mjestašce te se tako odrekla ubrzanog života u Zagrebu.

"Njemu je sve ovo još nekako nerealno i neshvatljivo, pogotovo jer se moj posao mijenja iz dana u dan, a on je dosta organizirana osoba i voli znati sve unaprijed, imati plan za sve. Naravno da me podržava, nije da ima drugog izbora. Da me ne podržava, vjerojatno ne bismo bili zajedno", komentirala je Ella svoj brak s Charlesom koji se zbog ljubavi preselio u Lijepu našu.

Za Story.hr Ella se osvrnula i na tračeve koji svakodnevno kruže društvenim mrežama, a tiču se nje i njezinog supruga.

"Kada poznata osoba uđe u novu vezu, svi prvo pogledaju ženu i pitaju se što ona ima od toga, ljubav im je kao zadnja opcija. Prvo se gledaju novčanici, pa korist, pa sve ostalo. Mislim da to dosta govori o nesigurnostima koje su nam ugrađene od rođenja. Kao muškarac koji je stariji i ima mlađu ženu, sigurno je bogat i žena je s njim samo zbog novca. Mogu vam reći da to u mom slučaju nije tako i znam da je to informacija koju ljudi jednostavno ne mogu probaviti jer im nikako nije jasno zašto se nisam zaljubila u nekog mlađeg. Realna je činjenica da mi nitko mlađi nije došao u pravo vrijeme. Charles je bio na pravom mjestu u pravo vrijeme', zaključila je Ella.