Svima nam je poznata situacija kada nas kasno navečer uhvati glad, a želimo se držati onog poznatog pravila, da se ne smije jesti iza 19 sati. Tako se i naša blogerica Ella Dvornik (33) pokušala oduprijeti hrani u 22:40.

"Kad me u 22:40 ulovi glad pa se moram sama sa sobom boriti da ne odem u kuhinju", napisala na Instagram storyju.

Nije se uspjela oduprijeti

Nakon toga, na storyju je objavila i video u kojem se pokušava oduprijeti hrani, ali bezuspješno.

"Ajde Ella možeš ti to, možeš ti to, možeš ti to. Samo još jedan zalogaj", rekla je Ella u videu.

Na kraju je shvatila da se uzalud borila s tim.

"Đabe se borila. Laku noć ljudovi i dobar tek", napisala je Ella na kraju.

