Ella Dvornik oplela po Dubai čokoladi: 'Tko ju je tako nazvao neka ide u zatvor'

Ella Dvornik, poznata influencerica i blogerica, ponovno je podigla prašinu na društvenim mrežama. U svom najnovijem TikTok videu, koji je u kratkom roku prikupio preko 124 tisuće pregleda, Ella je podijelila svoje iskreno mišljenje o aktualnom adventskom trendu – tzv. Dubai čokoladi i Dubai fritulama.

"Ok, ja ću ovo reći jer očito nitko ništa ne želi reći. Znači Dubai čokolada i Dubai fritule i 'all this Dubai chocolate bullshit', jedino o čemu ja razmišljam kada vidim taj naziv je na neku ženu po kojoj se*e Arap za pare", izjavila je bez zadrške.

Svoj oštar komentar završila je riječima kako joj Dubai čokolada "izgleda k'o pr*ljev", a u opisu videa napisala je: "Tko je to tako nazvao nek odma ide u zatvor."

Ellin video izazvao je lavinu reakcija, no većina njezinih pratitelja složila se s njom.

"Ja to od početka govorim", "Napokon netko", "Ella, respekt totalni" i "Svaka ti čast, bravo", samo su neki od komentara podrške ispod objave.

Dubai čokolada i fritule – novi adventski hit

Dubai čokolada i fritule posljednjih mjeseci osvajaju društvene mreže i adventske sajmove. Na Adventu u Zagrebu Dubai fritule prodaju se po cijeni od 11.10 eura, što je izazvalo podijeljene reakcije među posjetiteljima. Dok jedni uživaju u ovom slatkom trendu, drugi, poput Elle, nisu oduševljeni.

