ELLA DVORNIK OBJAVILA SNIMKE S ULTRAZVUKA I OTKRILA KOME SLIČI PRINOVA: ‘Okrutnog li svemira…’

Nova godina , nova ja :) Ocito ne na ovoj slici, ovo je Balie koja fura moje nove okvire 😁 bila mi je preslatka slika pa sam je morala podjeliti. Kad smo vec kod slatkoce izgleda da ce nam stic sloro identicna kopija Balie. Ako povucete desno vidjet cete prvo sliku Balie na ultrazvuku dok je jos bila u trbuhu a zatim i bebu br 2. 😁 oh okrutnog li svemira kad majka nosi i gradi sve organe i kosti, a oboje izadu pljunuti otac 😂😂😂 lazem. Beba br.2 ce imat prokletstvo mojih stopala…al gle…ne mozes cijeli biti savrsen 😂😂😂😂 Okviri su @optika.jojo (bluemarine brend)