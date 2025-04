Ella Dvornik: 'Bilo je dana kada sam jela samu tjesteninu, ali i dana kada nisam znala što ću s novcem'

Ella Dvornik (34), jedna od najpoznatijih domaćih influencerica, za Net.hr otvoreno progovara o životu izvan Instagrama. Kako balansira između uloge majke dviju kćeri, Balie i Lumi, i života u javnosti koji donosi brojne izazove – od estetskih zahvata do komentara na račun njezine svakodnevice. Dotakla se i mlađih influencera koji preplavljuju društvene mreže, a nas je zanimala vidi li u njima konkurenciju ili inspiraciju? A kada su u pitanju muškarci, Ella ima jasno mišljenje: otkriva što za nju znači savršen partner i što zapravo traži u ljubavi. Evo što nam je sve otkrila…

Ela, kako izgleda Vaš tipičan dan sada kad su djevojčice već malo starije i počinju razvijati svoje rutine?

Svaka ima svoje interese pa se nekad malo teže uskladiti. Balie je sad u minecraftu, voli graditi kuće… Lumi je još uvijek u princeza fazi pa lakira nokte, šminka se... Neke stvari koje su zabavne Balie nisu Lumi i obrnuto, pa nije kao prije. No, lijepo je da se svaka razvija u svom smjeru.

Balie je sada školarac – kako ste se osjećali kad je krenula u prvi razred? Je li Vam bilo čudno kad ste shvatili da Vam dijete tako brzo raste?

Još uvijek mi je čudno, ali Balie je jako pametna i emotivno inteligentna za svoje godine. I voli biti samostalna pa nekako nemam strah od toga. Svojeglava je, uporna. No, da godine idu brzinom svjetlosti, bome idu.

Koja od Vaših kćeri više podsjeća na vas? I po čemu?

Trenutačno ni jedna, imaju u potpunosti različite karaktere. Ja sam kao dijete izbjegavala konfrontacije i bila sam dvorska luda. Balie je jako društvena, ali nije hiperaktivno dijete, čvrsto stoji na zemlji i ako joj nešto smeta, odmah će reći. Lumi je ona “popularna cura” u vrtiću. Ima dvije najbolje prijateljice i zaluđena je gimnastikom, plesom, haljinicama. Ništa od toga meni u djetinjstvu nije bilo interesantno.

Kako provodite vrijeme kada ste svi zajedno?

Kuhamo zajedno, razgovaramo, gledamo televiziju… U Istri nema baš toliko aktivnosti za djecu pa mi je ipak nekako lakše kad smo u Zagrebu jer možemo ići okolo i okupirati se svakakvim aktivnostima.

Koliko vremena imate samo za sebe kada ste kod kuće i koje aktivnosti Vas ispunjavaju i opuštaju?

Imam puno vremena. Do 15:30 sati svaki dan. Tako da stignem odraditi trening, poslove, sastanke... Nisam nešto od opuštanja. Opuštanje mi je stres. Osjećam grižnju savjesti. Čak i spavanje smatram gubitkom vremena. Volim stalno biti u pokretu jer mi mozak radi 200 na sat.

Bili ste jedna od prvih influencerica na sceni... Osjećate li se ugroženo pojavom novih, mlađih generacija na društvenim mrežama?

Ne osjećam se ugroženo. Mislim da su mladi donijeli neki odličan, novi dašak u sadržaj i nisu toliko uštogljeni i opterećeni estetikom. Ipak, njih prate ljudi njihovih godina, moji su odrasli sa mnom. Imam neki drugačiji način komunikacije jer se ne bojim osude i ljude to i zabavlja, također imaju povjerenje u mene što mi je najbitnije. Uvijek čvrsto stojim iza svega što promoviram, to mi je najbitnije. I ne skrivam suradnje. Puno toga odbijem jer se ne pronalazim u tome i nemam dovoljno informacija da vjerujem u učinkovitost. No, razmišljam i unaprijed, tako da ulazim u neke druge poslove, uložila sam u dosta projekata i plan mi je svakako da mi društvene mreže budu ispušni ventil, a da primanja imam u konkretnijim projektima. Već dugo pričam o tome da je riskantno samo ovisiti o Instagramu i društvenim mrežama. Eto, nedavno je skoro TikTok ugašen. Mislim da su u tom trenutku svi shvatili da broj pratitelja ništa ne znači ako mogu preko noći nestati.

Koji su najveći izazovi s kojima se suočavate u održavanju svoje popularnosti i relevantnosti u današnjem digitalnom svijetu?

Nije da se nešto borim. U posljednje vrijeme se sve više trudim biti bez cenzure. Kad dođeš u neke godine nije ti toliko bitna validacija. Želiš da oko tebe budu ljudi koji žele biti. Meni ne odgovara kad mi, primjerice, video bude viralan jer se onda skupe ljudi koji ništa ne razumiju jer nisu dio moje zajednice pa samo budu zbunjeni i uništi se nekako atmosfera. Svakako i dalje imam odlične rezultate prodaje. A to je svim brendovima bitno, da im se vrati uložen novac. Što se relevantnosti tiče, mislim da je malo teže u potpunosti poistovjetiti se sa mnom, ali u 70 % slučajeva imam iste probleme kao i ostali, pa okrenem to na humor.

Svoj ljubavni život držite poprilično privatnim. Je li to zbog toga što trenutačno nemate partnera ili ste samo naučili da je bolje čuvati to za sebe?

Naučila sam da dijeljenje takvih stvari samo stvara pritisak i toj drugoj osobi. Ljudi onda analiziraju, gledaju i upliću se u to. Naravno, ako im dopustiš. Mislim da u budućnosti neću sigurno otkrivati identitet partnera. Ne jer me sram ili nešto. Uzimam u obzir i da netko ne želi biti javno dostupan, zbog svog posla, privatnosti ili mentalnog zdravlja. Sve sam partnere do sad predstavila javnosti i mogu Vam reći da nije dobro utjecalo na njih, netko tko nije upoznat s tim svijetom doslovno mentalno oboli pod pritiskom komentara i svega. Nema potrebe. Uostalom, ni ljudima ne znači puno ta informacija. Neće nikako oplemeniti njihove živote.

Kakav muškarac može osvojiti Vaše srce?

Imam dugu listu, ali najbitnije mi je samopouzdanje, čvrsta muška uloga, fizički kontakt, otvorena komunikacija, podrška - oslonac, povjerenje i sigurnost.

Danas svi mnogo govore o starenju i ljepoti. Kako doživljavate te teme u kontekstu svog života i izgleda?

Boli me briga. Ako mi se nešto ne sviđa, odem popraviti. Bez isprika, bez skrivanja. Ako sam imala dobro iskustvo, rado podijelim jer svakako mislim da će pomoći drugima ako se odluče za to. Meni je najbitnije da, kad ja sebe pogledam, da sam si lijepa. Ja živim u svom tijelu. Ljudima smeta što idem na tretmane tipa botoks, sculptra, što sam napravila grudi. A s druge strane, znam da je više od 200 žena otišlo mom kirurgu i rekle su da žele iste takve jer ih je odlično napravio. Moj je moto - tko voli, nek izvoli!

Vaša mama, Danijela, nedavno se podvrgnula estetskom zahvatu. Imate li planove za neke estetske tretmane ili ste u potpunosti zadovoljni svojim izgledom?

Stalno radim na sebi, stalno se unapređujem na svim nivoima. I cijelo vrijeme sam zadovoljna, a ako skužim da negdje 'popuštam', odmah to riješim. Uopće se ne želim dugo opterećivati s tim da mi nešto smeta. Nisam nikada požalila.

Kad biste mogli promijeniti jednu stvar u svojem životu, što bi to bilo?

Ni jednu. Sve loše i dobro me oblikovalo u osobu koja sam danas. Prošla sam dane kad sam jela samo tjesteninu bez ičega i nisam mogla platiti stanarinu, ali i dane kada nisam znala što ću s novcem. Ni jedno ni drugo me nije veselilo. Danas imam totalno drugačiji pristup životu. Napravila sam si savršen balans i posvetila se sebi, napokon. Došla sam do savršene razine samosvjesnosti i naučila puno o sebi i sada znam što je moja istinska sreća. Ne povodom se za trendovima, ne zanimaju me “nedostižne stvari”, to sve može nestati u sekundi. Najbitnije je tko si ti kad dođeš doma u svoja četiri zida. Sve što mi je smetalo i stvaralo negativnu energiju izbacila sam iz svog života. Mogu reći da sam trenutačno najsretnija.

