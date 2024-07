Ella Dvornik javnosti je postala poznata prvo kao kći legendarnog "kralja funka" Dine Dvornika i njegove supruge Danijele. Kao obitelj svojevremeno su imali i svoj reality pod nazivom "Dvornikovi" koji je pratio njihov svakodnevni život, a show je izašao čak godinu dana prije "Keeping up with the Kardashians" tako da su Dvornikovi bili hrvatski Kardashiani. Ella je danas uspješna influencerica i poduzetnica, ali njezina karijera prvo je započela pjevanjem. Iako joj je pjevačka karijera bila kratkotrajna, uspjela je napuniti naslovnice kontroverznim ponašanjem i vrlo ekscentričnim izgledom. Prvi singl "Vrati mi sve" je objavila 2011. godine, a bio je i relativno uspješan. Nakon toga se okrenula japanskim vizualima s ciljem da osvoji i japansko tržište, a u te svrhe je objavila pjesmu "Hentai" čiji je spot podigao prašinu. U spotu je prijateljici Marini Žunić lizala stražnjicu te pila mlijeko iz zdjele za mačke, a sam spot bio je inspiriran japanskim crtićima za odrasle. Ubrzo nakon toga, napustila je Hrvatsku te se smjestila u Velikoj Britaniji gdje se počela baviti pisanjem bloga, a ondje je upoznala i bivšeg supruga Charlesa Pearcea s kojim je dobila dvije kćeri.