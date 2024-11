Influencerica Ella Dvornik (33) ponovno je oduševila svoje obožavatelje, ali ovaj put zbog zabavne i spontane situacije koja joj se dogodila tijekom snimanja videa. Naime, Ella je pokušala izgovoriti riječ "individualno", no nakon nekoliko neuspjelih pokušaja, naposlijetku je uspjela – i to uz smijeh.

"Prestao mi je mozak mozgariti na pola. Na kraju ovaj clip ispao bolji nego video koji sam namjeravala objaviti", napisala je Ella u opis objave.

Brojni pratitelji su se dobro nasmijali.

"Ovo ne mogu prestati gledati", "Pogledala sam 109 puta", "Sad ni ja ne znam reći kako treba", "Sad mi je lakše jer vidim da se i drugima događa", komentirali su fanovi.

Testirala umjetnu inteligenciju

Podsjetimo, Ella redovito zabavlja pratitelje na društvenim mrežama originalnim sadržajem. Tako je nedavno objavila video u kojem objašnjava kako trenira umjetnu inteligenciju (AI) da imitira njezin glas i da na isti način kao ona odgovara na ružne komentare ispod njenih Instagram objava.

U videu je pitala umjetnu inteligenciju da joj odgovori na komentar koji bi glasio ovako: "Htjela sam ti reći da je tvoj posao baš glup i da se samo fotografiraš i ne radiš ništa cijeli dan. Kao da ti je posao super lak."

AI je na to odgovorio Ellinim glasom: "Uh dobro, haha. Vidim da me pokušavaš uvrijediti. E pa znaš što ću ti reći? Da, ne radim ništa cijeli dan i da, plaćaju me da ne radim baš ništa."

Također je pitala umjetnu inteligenciju i ovo: "Recimo da smo u teretani i prilazi nam cura koja nam kaže da imamo debeli trbuh. Kako da odgovorimo toj k*ji?" Dobila je ovaj odgovor: "Baš je bezobrazna k*ja. Zar ne? Neću se naljutiti, samo ću se nasmijati i pogledati podrugljivo pa reći 'Jesi li ikad vidjela svoju gadnu facu u ogledalu?'"

