Hurley je doslovno shvatila filozofiju "od polja do stola" i radije jede iz vlastitog vrta kad može. "Cijelo ljeto jedemo voće i povrće iz mog vlastitog vrta," rekla je za The Cut. "Nekada sam imala malu organsku farmu, a sve meso koje je moj sin jeo bilo je s farme. Očito, to većini ljudi nije moguće , ali podrška lokalnim poljoprivrednicima je dobra stvar gdje god živite."