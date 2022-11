Edin Mehmedović osobni je trener koji je osvojio srca publike u emisiji "Život na vagi". RTL je u suradnji s našim najpoznatijim osobnim trenerom pokrenuo jedinstveni online projekt koji će vas u top-formu dovesti iz udobnosti vašeg doma, a više je o svemu otkrio je u RTL Direktu, gdje je komentirao alarmantni podatak - Hrvati su najdeblji u Europi, prenosi RTL.hr.

"Ne čudi me taj podatak, nažalost. U tome sam, bavim se time već zadnjih 20 godina i pratim taj trend. Tradicionalni odgoj sigurno ima utjecaja, ali i mala smo zemlja, u tranziciji smo još uvijek i, nažalost, životni standard nam nije na nekom nivou. No, ni to nije opravdanje. I bogatije zemlje od nas pate od iste pandemije, čak možda i na većoj kritičnoj masi ljudi. Odlijepili smo se od pokreta kao temeljne ljudske potrebe. Današnji životni uvjeti su takvi da se više ne krećemo kao prije", ispričao je Edo u RTL Direktu.

Edo je otkrio i što ljude motivira na dramatičnu promjenu životnog stila.

"Tu se nešto u nama dogodi, nešto spoznamo, nađemo neku inspiraciju. Mislim da je 'Život na vagi' jedan svjetionik u borbi protiv pretilosti. Svakodnevno ljudi imaju prilike vidjeti kako su ljudi koji su zaista imali velikih problema s tjelesnom težinom bore - bore se za sebe, za svoj život. I upoznaju se na neki način", komentirao je Mehmedović.

Otkrio je i kako se on i Maja Ćustić stalno se educiraju, a u suradnji s psiholozima došli su do zaključka da pretjerana pretilost u pozadini uvijek ima jedan emocionalni problem ili traumu kroz koju se ispoljava debljina.

"Nadam se da su kandidati nastavili sa svojim procesom, mi uvijek bezgranično vjerujemo u taj proces i njihove promjene. Želimo ih vidjeti sretne, nasmijane i vesele, da su na neki način sebe bolje upoznali, a onda se i lakše bore s kilogramima".

Rezultate očekuje i od kandidata projekta Homefit by Edo.

"To je 21 trening uživo, program traje sedam tjedana, počeli smo ovaj tjedan. Jako sam ponosan što smo uspjeli to realizirati zato što proteklih pet godina pratim trendove koji su u svijetu i sve je krenulo u taj online smjer. Puno informacija se može dobiti na zaslonu mobitela ili laptopa. Našao sam prave partnere, prije svega RTL koji me podržao u ovoj priči, kao i Fitbit koji nas prati kroz cijeli proces, da dobijemo feedback od ljudi. Kad imaš nešto što te mjeri za vrijeme trajanja programa, onda to daje dodatnu težinu svemu. Imamo plan prehranu, mene i iskustvo koje ću donijeti. Idemo u liveu - ponedjeljak, srijeda i petak navečer, i tad je dobrodošao svatko tko može. Naravno, ako ne možete u tom terminu, onda se možete priključiti, jer ti treninzi su na platformi homefit.hr, u bilo kojem terminu koji vama odgovara", otkrio je Mehmedović.

"Kroz live treninge imate obavezu, imate dogovor sa mnom, sa sobom, da odradite, to je ono što ste dužni sebi. Da date obol svome zdravlju i u određenom terminu odradite taj trening", dodao je Edo. Interes za Homefit by Edo je ogroman. "Uzbuđen sam oko toga, kroz društvene mreže vidim da je hype, baš me trema 'prala' na prvom treningu, ispričavam se svima ako je bilo kojih lapsusa, dat ću sve od sebe da ubuduće bude bolje", rekao je.

I sam nekad, kaže, izgubi motivaciju, no bitno ju je uvijek pronaći unutar sebe. "To je trenutak u kojem moraš pobijediti sam sebe. Naravno da mi se ne da, koliko puta mi se zna dogoditi: 'Tata, tata, daj ovo, daj ono', no tad moraš naći tu motivaciju koja će te goniti da znaš da nešto za sebe radiš dobro", zaključio je Edo.