EDITA IZGUBILA U DVOBOJU I ISPALA IZ FARME: Nova gazdarica uvela promjene koje se neće svima svidjeti

Editin odlazak posebno je teško pao Anici i Saši koji nisu mogli zaustaviti suze, a ni njoj nije bilo svejedno

Edita je kao druga duelistica odabrala dvoboj izdržljivosti na cijevi. Nakon gotovo sat vremena i dodatnog tereta, Edita se pustila s cijevi i tako Juricu plasirala u finale. Iako su je Anica i Saša molili da se ne pusti, Edita više nije mogla izdržati. Njezin najvjerniji dvojac nije ni pokušao sakriti suze. „Ne želim vidjeti suze od vas dvoje zato što ste na tronu, na visinama koje nitko neće dostići ovdje. Nitko nije imao ljude kao što sam ih ja imala. To ste vas dvoje“, obratila se Edita Anici i Saši s knedlom u grlu i dodala: „Volim vas najviše na svijetu“. Nova gazdarica farme je Anica, a Edita ju je savjetovala da ne bude gazda kao što je to bio Saša, već da lupi šakom o stol. „Otplešite moslavačko kolo najbolje na svijetu! Nemojte me osramotiti jer nosite svetinju!“, zaprijetila im je za kraj.

NOVE SLUGE SU MAJA I JURICA: ‘Sa Srećkom se ovdje igra ping pong. On prelazi sa strane na stranu’

Nakon napetog dvoboja, održano je i tradicionalno sijelo na kojem su farmeri ocijenili Sašino gazdovanje proteklog tjedna. Svi palčevi dignuti u zrak pokazatelj su da su farmeri bili zadovoljni Sašom kao gazdom. Anica je sada preuzela ulogu gazdarice te odmah najavila da neće dopustiti rasipanje dukata na luksuz kolikogod joj to pušači zamjerili. Nakon napornog dana farmeri su se malo opustili uz tamburaše, no neki nisu bili toliko raspoloženi za veselje.

RASPAD ODNOSA MEĐU FARMERIMA: ‘Jedite vi svoj kolač, a mi ćemo svoj!’