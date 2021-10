Iako se nama "običnim smrtnicima" svijet Hollywooda čini kao mjesto gdje cvjetaju ruže, neke zvijezde koje su dio te američke mašinerije ne bi se složile s tom tvrdnjom. Iza tog glamura kriju se svakakve mračne zakulisne igre i zlostavljanja o kojem pripadnice ljepšeg spola uglavnom šute. No, tu i tamo se pojavi neka zvijezda koja s puno hrabrosti prigovori o istom. Jedna od njih je i manekenka Emily Ratajkowski. Ona je prozvala pjevača Robina Thickea za seksualno napastovanje za vrijeme snimanja spota "Blurred LInes".

Emily Ratajkowski

Redateljica spota Diana Martel potvrđuje da je Thicke uhvatio Emily za grudi, no ističe i da joj se ispričao kada se otrijeznio.

"Nasmiješio se šašavo i posrtao unatrag, očiju skrivenih iza sunčanih naočala. Glavu sam tad okrenula prema mraku van seta. Čula sam glas redateljice, Diane Martel, koja je "pukla" vidjevši to. Poslije me upitala jesam li dobro", stoji u knjizi.

Gurnula sam bradu naprijed i slegnula ramenima, izbjegavajući kontakt očima, osjećajući kako mi toplina poniženja prolazi kroz tijelo - rekla je i nadovezala se kako nije reagirala kako je trebala.

"Mislim da ne bi ovo učinio da je bio trijezan", dodala je Martel za Thickea. Osim Thicka, Emily je optužila i fotografa Johnatana Ledera da ju je seksualno napastovao 2012. godine u njegovom domu u planinskoj regiji Catskills u američkoj saveznoj državi New York. Radilo se o neplaćenom snimanju, a njezin zadatak bio je pozirati u donjem rublju. Fotografije sa snimanja manekenka i danas čuva na Instagramu, gdje ih je objavila u travnju 2013.

Emily tvrdi da ju je u fotografov dom poslao njezin tadašnji agent. Taj angažman podrazumijevao je i to da prespava. Manekenki je Leder nakon snimanja rekao da pokušaju bez odjeće, što je ona i učinila.

Njih dvoje su se zatim ogrnuli dekom na kauču jer joj je bilo hladno te se sjeća da je trljala stopala kako bi se ugrijala. Fotograf ju je počeo ispitivati o dečkima s kojima je bila, a onda ju je, prema njenim optužbama, napastovao.

Nola Palmer

Sada se javila još jedna djevojka koja tvrdi da je i ona napadnuta od strane Ledera. Glumica Nola Palmer tvrdi da je bila njegova žrtva kada joj je bilo svega 17 godina. Ona je ispričala da joj je fotograf "ukrao mladost" i da je zbog njega čak promijenila i ime.

"Već godinama nosim bol i traumu zbog Johnatana i njegovog zlostavljanja. Išla sam toliko daleko da sam promijenila svoje ime jer ga je u mojim mislima on posjedovao", rekla je ona. Kaže kako je provela više od deset godina emocionalno vezana za Lidera i nije mogla ga zaboraviti.

"Prvi put, zahvaljujući Emily i njenoj hrabrosti, mogu javno reći da je Johnatan Lider bio moj zlostavljač", napisala je Nola.

Elsie Hewitt

Iako mu tepaju da je dobri dečko Hollywooda, Ryan Phillippe se susreo s teškim optužbama bivše djevojke Playboyeve manekenke Elsie Hewitt koja tvrdi da ju je glumac prebio 4. srpnja.

Prema njezinim navodima, 21-godišnja manekenka željela je, nakon prekida, pokupiti još neke stvari iz njegova doma, a Phillippe ju je tada, vidljivo pijan, napao i gurnuo niz stepenice. Zbog toga traži milijun dolara za duševne boli i ozljede koje joj je, navodno, nanio 43-godišnji glumac. Mlada manekenka u optužbama nije stala, već je glumcu 'prišila' i konzumiranje kokaina, ecstasyja, halucinogenih gljiva i steroida.

Amy Dorris

Čak je i bivši američki predsjednik Donald Trump otužen da je seksualno zlostavljao nekadašnju manekenku Amy Dorris 1997. godine. Navodni incident dogodio se tijekom turnira US Open, a Dorris tvrdi da ju je Trump dodirivao i ljubio. Navela je da je zbog toga osjećala mučninu te smatra da je zlostavljana.

"Ljubio me je, a ja sam ga odgurivala. Čvrsto me je držao i dodirivao po stražnjici, grudima, leđima...Nisam se mogla osloboditi. Mislim da sam zubima povrijedila njegov jezik dok sam se pokušavala osloboditi", izjavila je Dorris. Trump je putem svojih odvjetnika odbacio sve optužbe.

Ashley Morgan Smithline

Manekenka Ashley Morgan Smithline jedna je od sada već velikog broja bivših djevojaka Marilyna Mansona koja ga je optužila za zlostavljanje. U intervjuu za People nazvala ga je "najstrašnijim čudovištem na svijetu" i detaljno opisala što je sve pretrpjela tijekom njihove dvogodišnje veze. Sve je počelo kada je pjevačeva bivša djevojka Evan Rachel Wood u veljači izašla u javnost s optužbama za dugogodišnje zlostavljanje koje je doživjela tijekom njihove veze.

Manekenka je optužila Mansona da ju je silovao, ozljeđivao i zaključavao u staklenu, zvučnu izoliranu sobu koju je nazivao 'soba za zločeste djevojke' kad god bi ga na neki način naljutila. Rekla je i da se to dogodilo više od sto puta.

"Stalno mi je govorio: 'Ne možeš silovati nekoga u koga si zaljubljen.' Postoji jasna razlika između nježnog buđenja nekoga ujutro seksom i kada se probudite ujutro zavezani uz nekoga tko ima spolne odnose s vašim nesvjesnim tijelom, dok vi vrištite i želite da prestane, a on se smije, sadistički smije,” prepričala je stravično iskustvo Smithline.

36-godišnjakinja je rekla, slično kao i ostale žene koje su ga optužile, da joj je glazbenik tijekom dvije godine ispirao mozak, manipulirao je i psihički zlostavljao, ali to nije kraj. Manson ju je navodno i fizički ozljeđivao pa joj je tako i nožem urezao svoje inicijale na bedro. On je s druge strane, od prve do zadnje sve optužbe odbacio i nazvao ih užasnim iskrivljavanjima stvarnosti tvrdeći da je sve što se događalo unutar njegovih odnosa bilo sporazumno.

Carré Sutton

Bivša manekenka Carré Sutton progovorila je o silovanju i zlostavljanju od strane bivšeg šefa najpoznatije svjetske modne agencije Elite Model Agency Geralda Marieja.

Carré Sutton u kolovozu je podnijela tužbu u New Yorku optužujući Geralda Marieja, bivšeg šefa europskog odjela Elite Model Managementa, da ju je 'više puta silovao' u svom stanu kad je imala 17 godina. Gerald Marie bio je predsjednik europske divizije jedne od najvećih agencija za otkrivanje modela, Elite Model Management, u trenutku kad je Carré Sutton sa samo 17 godina stigla u Pariz.

"Tek sam započinjala svoju karijeru, a odmah sam bila zatočena. O Marieu sam ovisila za hranu, krov nad glavom i zaposlenje", kazala je Sutton i rekla da joj je odmah bilo jasno što se od nje očekuje.

"Bilo mi je dano do znanja da moram trpjeti zlostavljanje ako želim nastaviti raditi", dodala je bivša manekenka.

Marie je optužilo najmanje 11 žena, a iako je za sve slučajeve zastupila zastara, francuski istražitelji zatražili su njihove iskaze.

"Za mene pravda nije samo vidjeti nekoga iza rešetaka. Jer mnogi su Geraldi u ovoj industriji. Za mene to sad znači vidjeti promjene u ovoj i dalje mahom nereguliranoj industriji", rekla je Sutton. Zbog zakon o zastari u Francuskoj, Sutton je podnijela tužbu u New Yorku.

Rebel Wilson

O seksualnom zlostavljanju progvorila je i Rebel Wilson. Otkrila je kako je prije nekoliko godina dobila poziv poznatog reditelja u hotelsku sobu.

"Mislila sam da ćemo pričati o filmu. Srećom, nije bilo fizičkog kontakta, jer ga je nazvala supruga i počela vikati na njega te optuživati da spava s glumicama. Bila je toliko glasna da sam sve razumjela i brzo pobjegla iz sobe", rekla je Rebel.

Alanis Morissette

Jedna od omiljenih pjevačica iz devedesetih, Kanađanka Alanis Morissette iznijela je šokantne optužbe na račun nekolicine ljudi, naime glazbenica je priznala da je u dobi od 15 godina bila žrtva seksualnog zlostavljanja.

"Tek nakon godina i godina odlaska na psihoterapije prihvatila sam činjenicu da sam žrtva seksualnog zlostavljanja. Ti ljudi su pedofili i ono što su mi radili je zakonom propisano silovanje", tvrdi glazbenica u dokumentarcu "Jagged" u kojem ipak nije otkrila imena svojih zlostavljača.

"Bilo je lakše izaći iz prostorije i ignorirati ono što se događa. To bi najčešće završilo tako da bi ustali i izašli iz prostorije", tvrdi u filmu pjevačica.

Još prošle godine je u intervju za The Sunday Times glazbenica je rekla kako je gotovo svaka žena u toj industriji napadnuta ili silovana, takvo nasilje je to sveprisutno, kako tvrdi - čak više u glazbi, nego u filmu. Žene koje žele progovoriti o svojim iskustvima "suočavaju se s prijetnjom da će izgubiti posao, ugled ili da im se ne vjeruje".

FKA Twigs

Britanska glazbenica FKA Twigs, pravim imenom Tahliah Barnett, podnijela je prošle godine tužbu protiv glumca Shia LaBeoufa optužujući ga za tjelesno i emocionalno zlostavljanje za vrijeme njihove jednogodišnje veze. U građanskoj tužbi, podnesenoj na višem sudu u Los Angelesu, Barnett traži neutvrđenu odštetu zbog navodnog seksualnog napastvovanja, napada i emocionalnih uznemiravanja.

Tridesetčetverogodišnji LaBeouf, bivša dječja zvijezda, s pjevačicom je hodao između 2018. i 2019.

Rose McGowan

Glumica Rose McGowan prošle godine je na Twitteru objavila kako ju je Weinstein silovao.

"Zamislite njegovu veličinu i monstruoznu facu iznad vas. U jednoj sekundi vaš život više nije vaš. Ukradeni ste", rekla je McGowan.

Britanska glumica Sophie Dix imala je 22 godine kada ju je Weinstein pozvao u njegovu hotelsku sobu kako bi pregledali neke scene filma na kojem su zajedno radili.

"Dok sam stigla tamo, shvatila sam kako sam napravila veliku grešku. Pokazivao mi je njegova velika leđa što mi je bilo odvratno. Zatim je pokušao da me skine i spusti na pod, a ja sam samo vrištala da prestane. Međutim, bio je jako nasilan. Ustao je i skinuo pantalone i krenuo leći na mene. Nekako sam skupila snage, rekla sebi kako sam jaka, pobjegla u kupatilo i zaključala se. Ostala sam tamo neko vrijeme i kada se stišao, krenula sam izaći, ali sam ga zatekla kako masturbira na podu. Ponovo sam se brzo zaključala i uspjela sam istrčati dan poslije kada su sobarice čistile sobu", ispričala je Dix.

Francuska glumica Florence Darel rekla je za Le Parisien kako je Weinstein seksualno uznemiravao tokom snimanja filma "Fausto" 1993. godine.

"Rekao mi je kako sam atraktivna te da želi biti u vezi sa mnom. Odgovorila sam mu kako sam jako zaljubljena u svog tadašnjeg momka, a on je dodao kako želi da mu budem ljubavnica nekoliko dana u godini kako bismo mogli nastaviti zajedničku saradnju u Americi", kazala je Darel.

Glumica iz Miramaxovog filma "Boys and Girls", Claire Forlani, nekoliko puta je bježala od Weinsteina.

"Pričao mi je s koliko je glumica spavao te šta je uradio za njih", rekla je Forlani.

Cara Delavigne

Kate Beckinsale bila je žrtva seksualnog uznemiravanja holivudskog producenta kad je imala samo 17 godina. Manekenka i glumica Cara Delavigne još jedna je na listi onih koje je Weinstein pozvao u hotelski apartman.

"U sobi je bila još jedna djevojka. Tražio je da se poljubimo za njega, a ona je počela pratiti njegove upute. Odmah sam ustala i rekla da moram ići. Pokušao me poljubiti na izlazu, ali sam se uspjela izvući", ispričala je Delavigne.

Francuska glumica Lea Seydoux također je uspjela pobjeći kada je Weinsten nasrnuo na nju u hotelu gdje ju je pozvao na poslovni razgovor.

Angelina Jolie

Angelina Jolie i Gwyneth Paltrow nedavno su ispričale za New York Times kako su nekoliko puta bile žrtve seksualnog uznemiravanja Weinsteina. Pored njih, producent je zlostavljao i Ashley Judd, Ambru Battilanu, Heather Graham, Tomi-Ann Roberts, Rosannu Arquette i mnoge druge.

Više od 16 bivših Weinsteinovih zaposlenica također su rekle kako su bile svjedokinje njegovih uznemiravanja. Nakon svih optužbi, producent je priznao šta je radio, ali je rekao kako je to u 60-ima i 70-ima bilo normalno.