Ali prije nego što dođemo do Charlesovog osobnog bogatstva, evo opisa vrijednosti "Firme." Firma je neraskidivo povezana s kraljem Charlesom i postoji neovisno o njemu. New York Times opisuje ju kao: "Poduzeće koje seže znatno dalje od same kraljevske obitelji, obuhvaćajući vojsku privatnih tajnica, savjetnika za komunikacije, dvoranskih dama, glava kućanstava, šofera, kućne posluge, vrtlara i svih ostalih ljudi koji upravljaju palačama i životima kraljeva koji žive u njima."