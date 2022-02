ŽENA NE IZLAZI IZ TERETANE / Dvojnica Kim Kardashian ima veću guzu i mišićavije tijelo: 'Ne volim kada me uspoređuju s njom'

Reality zvijezdu, Kim Kardashian (41), teško je iskopirati, rijetko kome bi njezine obline tako dobro stajale. No, i tome uvjerenju je došao kraj! Mel G (27) je fitness influencerica i pjevačica koja izgleda kao veličanstvena Kim K. Ova Instagram ljepotica ima više od 700.000 pratitelja koji se svakodnevno mogu diviti njezinim bujnim oblinama i isklesanom tijelu. Jedina razlika između ove fitness influencerice i Kim Kardashian su, vidljivo, obline. Ova influencerica često dobiva komentare da izgleda kao Kim Kardashian: "Zračiš kao Kim", "Zgonija si od Kim", "Ista Kim K.". Sudeći po odgovorima koje ostavlja svojim pratiteljima, kada spomenu sličnost nje i Kim, ova fitness trenerica nije najsretnija s tom usporedbom. "Ne volim kada me uspoređuju s Kim", napisala je jednom prilikom na svom Instagramu. Mel je živući primjer kako bi Kim izgledala s isklesanom i prirodnom guzom bez dodatnih tretmana. Čini se da ova trenerica dane provodi u teretani, a dokaz za to su i fotografije koje možete vidjeti u galeriji...