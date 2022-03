Sve je bliže jedinstveni Future Scope Festival, kojim jedna od najpoznatijih zagrebačkih klupskih večeri slavi svoj 20. rođendan! Od 13. do 15. svibnja na jarunskom Otoku hrvatske mladeži sprema se veliko slavlje, posebno po tome što će na čak četiri pozornice predstaviti najbolje svjetske i domaće glazbenike raznih žanrova – od elektronike, preko rocka, pa do rapa.

Već najavljenim impresivnim imenima kao što su Sven Väth, Sister Bliss (koja se predstavlja Faithless DJ setom), Stacey Pullen, Mauro Picotto, Sam Paganini, Paul Van Dyk, Terry Francis, Nathan Coles, Nicole Moudaber, Petar Dundov, Rundek i Ekipa, T.B.F., Elemental, ABOP, Detour, Boris Štok i drugi, pridružuju se još dva fantastična domaća headlinera – Urban&4, koji su novim albumom "Lipanj, srpanj, kolovoz” obilježili proteklu godinu i pokorili glazbene nagrade te beskompromisna hip-hop grupa koju radijske stanice izbjegavaju, a mase obožavaju, Krankšvester. Uz njih, novost je da uz dašak nostalgije dolazi i kultni i omiljeni synth pop bend Denis&Denis.

Techno veteran Sam Paganini na Jarunu će nastupiti neposredno nakon objave jedinstvenog techno albuma "Light + Shadow“ s kojeg će zasigurno pokoju stvar zasvirati i zagrebačkoj publici, baš kao i trance legenda Paul Van Dyk koji u Zagreb dolazi po završetku sjevernoameričke turneje "Off The Record”, nazvane po njegovom posljednjem albumu.

"Nakon dvije godine pauze sam ponovno na turneji i iznimno sam uzbuđen što se svi skupa opet možemo povezati kroz glazbu i stvoriti nove uspomene. Obožavam Hrvatsku, svi dosadašnji nastupi tamo imaju posebno mjesto u mojem srcu. Uvijek sam kod vas doživio toplu dobrodošlicu i entuzijazam prema svojoj glazbi", poručuje Van Dyk, koji je svoj prvi DJ set ikada odsvirao sada još davne 1991. godine, i to ni više ni manje nego u kultnom berlinskom Tresoru.

'Hrvatsku pamtim kao jedno od mjesta na kojima sam se najbolje zabavljao'

Na Jarun u svibnju dolazi i detroitska legenda Stacey Pullen, za čiji zvuk kažu da uzima "najbolje od futurizma Carla Craiga i minimalizma Jeffa Millsa".

"„Posljednjih sam dana uređivao svoj studio, tako da mi je radni flow lakši no ikada. Isto tako, spremam i nova izdanja, no u planu mi je i da uskoro remasteriram neku svoju stariju glazbu”, kaže Pullen, dodajući kako u posljednje vrijeme često svira po američkim festivalima, ali da će mu putovanje u Hrvatsku biti jedno od prvih van SAD-a u zadnje vrijeme.

"Hrvatsku pamtim kao jedno od mjesta na kojima sam se najbolje zabavljao! Ljudi, publika i klubovi su me uvijek dočekivali otvorenih ruku. Predivne uspomene imam iz Splita, a uvijek se rado sjećam i sjajnih druženja po Zagrebu. Uvijek se trudim učiti o ljudima i kulturi mjesta na kojima sviram”, priča glazbenik.

Kako je Future Scope Festival zamišljen kao melting pot raznih žanrova, festival u kojem se elektronika spaja s koncertnim izvedbama, zamolili smo Pullena da dijelu publike koji se do sada možda nije previše susretao s elektronskom glazbom da nekoliko glazbenih preporuka. "To je sjajan zadatak! Posebice jer se elektronička glazba tijekom godina značajno promijenila. Puno je umjetnika koji više i nisu toliko u glazbi, no brojni su se i pojavili. Osobno bih preporučio bilo što iz produkcije Flying Lotusa ili Moodymanna”, uzbuđeno savjetuje Pullen.

A festival jedva čekaju i dečki iz Krankšvestera, koji kažu da vrijeme do svibnja krate igrajući Playstation. "Future Scope Festival je spoj elektronike, rapa i rocka, a to je ono što je Krankšvester u svojoj srži! Zbog toga pripremamo najveći show do sada. Dovest ćemo 300 plesačica, imati konfete i vatromet-rakete”, poručuju iz ove eksplicitne rap skupine.

Sjajna vijest je i da posjetitelje 14. i 15. svibnja očekuju i after partyji u klubu Boogaloo. Prvi dan festivalsku publiku zabavljat će Mary, E-Base, Senno i Sin, a drugi Lemon, Mark Ash, Krekman, F.O.R.M. live, Gumja i Adio F.

Ulaznice za festival prodaju se putem sustava Entrio, a trenutni je early bird kontingent aktualan do 1. travnja i to po cijeni od 299 kuna. Ulaznice su povoljnije što se ranije kupe, pa će tako cijena festivalske ulaznice od 2. do 15. travnja biti 349 kuna, od 15. travnja do 1. svibnja 399 kuna te konačno 449 kn sve do samog početka festivala. Ulaznice za after partyje prodavat će se odvojeno i to na ulazu u klub – oni s festivalskom narukvicom plaćat će ih 50, a ostali 70 kuna. Organizator je najavio i to da će u prvom tjednu travnja u pretprodaju pustiti i dnevne ulaznice, baš kao i raspored izvođača po danima!