OBITELJSKA IDILA /

Dva slavlja u domu Kovačićevih: Mateo objavio dirljive trenutke, stigla poruka Franke Batelić Ćorluka

Dva slavlja u domu Kovačićevih: Mateo objavio dirljive trenutke, stigla poruka Franke Batelić Ćorluka
×
Foto: Profimedia

Prizori s obiteljskog slavlja izazvali su lavinu emocija

23.10.2025.
22:38
Hot.hr
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Poznati hrvatski nogometaš Mateo Kovačić (31) i njegova supruga Izabel (32) proživljavaju posebno radosne dane. Poznati par ovih je dana proslavio čak dva obiteljska slavlja - prvi rođendan svoje kćeri Lune i peti rođendan sina Ivana. 

“Dva slavlja zaredom i jedna godina tvog svjetla”

Na svom Instagram profilu Mateo je objavio niz fotografija koje prikazuju njihovu obiteljsku proslavu ispunjenu osmijesima, balonima i tortama.

„Dva slavlja zaredom i jedna godina tvog svjetla, Luna“, napisao je ponosni otac u opisu, aludirajući na prvi rođendan svoje kćeri.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mateo Kovacic (@mateokovacic8)

Na objavljenim slikama Kovačići poziraju nasmijani, okruženi balonima i ukrasima, dok malena Luna i stariji brat Ivan uživaju u dječjoj igri. Jedna od fotografija otkriva i da je dio proslave održan na stadionu, u posebno uređenoj loži, što je dodatno oduševilo obožavatelje.

Čestitke sa svih strana

Objava je u kratkom roku prikupila na tisuće lajkova i komentara. Među onima koji su čestitali paru našli su se brojni poznati, poput Franke Batelić Ćorluka i Kovačićevih suigrača iz reprezentacije.

Fanovi su ih zasuli porukama poput: “Predivna obitelj!”, “Tako ste skromni i topli, bravo Mateo!” i “Ovo je pravi primjer obiteljske sreće”.

Novi početak nakon izazovne godine

Osim obiteljskog veselja, slavlje dolazi i u trenutku kad se Mateo oporavlja od operacije Ahilove tetive zbog koje je propustio dio priprema i nekoliko važnih utakmica. Nogometaš se nedavno vratio treninzima i polako ulazi u puni ritam.

 

POGLEDAJTE VIDEO:SIGURNOST DIREKT

Mateo KovačićSlavljeRodendan Proslava
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OBITELJSKA IDILA /
Dva slavlja u domu Kovačićevih: Mateo objavio dirljive trenutke, stigla poruka Franke Batelić Ćorluka