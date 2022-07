Legendardni Đuro Utješanović, kojeg najviše pamtimo po ulozi Tetka Krokanića u kultnoj "Večernjoj školi", rođen je na današnji dan davne 1940. godine. Struka će reći da je najveći trag ostavio na Dubrovačkim ljetnim igrama, gdje je bez prekida nastupao gotovo tri desetljeća, a tijekom svoje karijere je često glumio žandare i ustaše.

Zapažene uloge je ostvario u filmovima "Hajdučka vremena", Vlakom prema jugu", "Krhotine" i "Kad mrtvi zapjevaju". Kratku, ali zapaženu ulogu imao je i u Oskarom nagrađenom filmu "Ničija zemlja". Ipak, hrvatska ga javnost najviše pamti po njegovim zgodama i nezgodama s ratišta, koje nam je često znao prepričavati kroz lik Tetka Krokanića iz "Večernje škole".

Stoga, donosimo Tetkove najbolje izjave koje su definitivno obilježile kultnu emisiju.

Kako je Tetak kao beba ušao u partizane

"Imao sam četiri mjeseca kad sam ušao u partizane. Majka je bila u drugom stanju, ona je sa mnom ušla u partizane, ja se još nisam ni rodio. Bio sam još u majci. U mojoj sam mami bio. Majka je ušla u partizane, a ja sam joj iznutra držao stražu. Da mi netko ne napadne majku. Kad sam davao prisegu imao sam četiri dana".

Pušio hašiš za vrijeme rata

"Doš'o Zagorec (Tito) u Bosnu, a šuma je tamo jako gusta. Ima medvjeda. Ja sam mu rekao: 'Druže Tito, ništa se ne bojte, ja vas pratim'. Onda on kad puši, uzme onaj čik pa ga baci pa ga ja dopušim. Svi su se drogirali za vrijeme rata. Vojska je bila drogerska. Ja sam pušio hašiš".

Crvenkapica je prostitutka

"Crvenkapica je prostitutka", izjavio je Tetak, na što se Pervan nadovezao: "Nije ona, nego njena baka".

Kako je drug Tito Tetku ukrao novčanik

"To ste vi krivo shvatili. Drug Tito nije rekao: 'Prozor mora pasti', on je rekao: 'Kroz prozor mora pasti'. Ja sam ga spasio, ja. Na položaju ležimo drug Tito i ja. Ja mitraljez, on dalekozor. 'AAAAAAAA', vikne on ranjen u ruku. Ja ga prebacim, predam ga bolničarki drugarici Jovanki. Vratim se na položaj. Rafal. FRRRT. Pipnem se odostraga. Ukrao mi novčanik".

Zahvala Hitleru i Titu

"Dragi moj profesore, ja nikad nisam dobio batina kao dijete, zahvaljujući jednom čovjeku. I svaki dan se zahvaljujem Hitleru. On je sve poubijao pa me nije imao tko tući. Jedino daljnja rodbina, ali i oni su završili na Golom otoku pa moram zahvaliti drugu Titu".

Kako je Jovanka spasila Drvar

"25.5. maja! 25.5., odnosno maja. Odnosno - siječanj, veljača, travanj, ožujak, svibanj. Avioni poklopili nebo nad Drvarom. Muški svi pobjegli iz Drvara. Ni četnik ni ustaša, nikog nije bilo. Drug Tito je bio u pećini gore. Pušio je gore. Ostao ženski vod. Tamo je bila podoficirska škola. Sestre Baković pa drugarica Jove. Padobranci padaju odozgo. Nijemci drže sliku druga Tita. Traže ga da ga likvidiraju. I kako god tko padne pred našu drugaricu koja se nije brijala nigdje pet-šest mjeseci, on se od straha vrati gore okomito u avion".