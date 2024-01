Engleski bend Duran Duran prije sedam godina rasprodali su svoj koncert na zagrebačkom stadionu Šalata, a sada su zakazali svoj nastup u pulskoj Areni za 30. srpanj 2024.

Ulaznice za njihov koncert kreću prodaju u petak 2. veljače u 10:00 sati, a cijene partera 87 eura, sjedećih tribina 119 eura te gornji stajaći travnjak 68 eura, najavljuje Croatia Week.

Fanovi će u Puli u amfiteatru starom tisuće godine, imati priliku podsjetiti se na bezvremenske hitove poput “Hungry Like A Wolf”, “Rio”, “Wild Boys”, “Come Undone”, “Ordinary World”, “Union Of The Snake”, “The Reflex”, “A View To A Kill”, “Girls On Film”, “Save A Prayer” ili “Notorious” te čuti novi album "Danse Macabre".

Bend na najnovijem izdanju predstavlja mračnije melodije, nove pjesme, obrade i posebne verzije njihovih klasika. Osim singla “Black Moonlight” i naslovne “Danse Macabre”, u novom albumu nalaze se i obrade Billie Eilish, The Rolling Stonesa, Siouxsie and the Banshees te suradnje s Victoriom De Angelis iz Måneskina, Nileom Rogersom.

Karijera duga četiri desetljeća

Duran Duran imaju glazbenu karijeru dugu čak više od četiri desetljeća, u kojoj su snimili 16 studijskih albuma i preko 100 milijuna prodanih ploča diljem svijeta. Osvojili su i brojne nagrade, poput one za životno djelo, dva Grammyja, BRIT Awards za izvanredan doprinos glazbi, mjesto u Hollywood Walk Of Fame, te im dodijelili titulu najprepoznatljivijeg benda našeg doba.

Bend je osvojio američko tržište tako što je bio s čak 21 singlom na top 10 popisu Billboardove ljestvice, a njihova jedina tematska pjesma iz filma o James Bondu, “A View To A Kill”, dosegnula je prvo mjesto US top ljestvice.

Unatoč glazbenoj karijeri koja traje više od četiri desetljeća, Duran Duran je i dalje u naponu snaga pa će tako i njihov nastup u pulskoj Areni biti kruna izuzetno koncertno aktivnog razdoblja za njih.

Rasprodali su i koncerte u arenama u UK-u, Irskoj, Kanadi i sjevernoj Americi, poput onog na Madison Square Gardenu u New Yorku. Kako tvrdi The Telegraph, njihovi live nastupi su bili dekadentni i bombastični, The Times proglasio ih kraljevima , Clash tvrdi da je “riječ o prvoklasnoj izvedbi”, a The Spectator ih nazivaju “nacionalnim blagom”.

