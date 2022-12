SVE JE ZASJENILA / Dua Lipa izdominirala crvenim tepihom u vrlo efektnoj modnoj kombinaciji: Pogledajte što je obula na 'Oscaru za cipele'!

Pjevačica Dua Lipa i dugogodišnji Puminim suradnik, dizajner i tekstopisac Billy Walsh dobili su nagrade za najkolekciju godine FN Achievement Awards u New Yorku za "Puma x Dua Lipa Flutur Drop 2". Njen izgled "zapalio je crveni tepih" kada je stigla u crnoj haljini s izrezima preko koje je imala kožni tamnoplavi kaput, javljaju strani mediji. Pjevačica je na nogama imala svoje "Cell Dome Kings" tenisice koje je kreirala u suradnji s Pumom. "Veliko hvala Puminom timu što su nam dopustili da preuzmemo vodstvo u ovome i dali nam kreativnu kontrolu da stvorimo nešto na što smo stvarno ponosni", rekla je Lipa na pozornici. "Veliko hvala obožavateljima, to je zbog njih, jer su nosili kolekciju i mislim da je to razlog zašto smo ovdje večeras", istaknula je.