Dramatična promjena Drew Barrymore šokirala Pamelu Anderson

Američka glumica i voditeljica Drew Barrymore (49) iznenadila je gledatelje "The Drew Barrymore Show" kada se u emisiji pojavila bez šminke i maknula ekstenzije za kosu tijekom intervjua s glumicama Pamelom Anderson (57) i Valerijom Bertinelli (64) i ostavila sve u nevjerici.

Naime, Drew je bila inspirirana Pamelom koja već neko vrijeme odlazi na javna događanja bez trunke šminke, potpuno prirodna, pa su tako razgovarale o tome koliko je važno osjećati se slobodno u svojoj koži.

"Zar to ne djeluje oslobađajuće? Ja se osjećam slobodno. Treba vremena da dođeš do ovoga. Svi smo sami sebi najgori kritičari", izjavila je Pamela u emisiji kao odgovor na njezino skidanje ekstenzija.

'Čemu gubiti tri sata na šminkanje?'

"Bila sam sam na Pariškom tjednu mode i odlučila da ako idem na modnu reviju, nemam se potrebu natjecati ni s kim. Zašto gubiti tri sata na šminkanje kad imam ove prekrasne haljine Vivienne Westwood?", rekla je Anderson prije nego što je objasnila zašto je započela svoj pokret bez šminke.

"Nisam pomislila da bi netko mogao primijetiti. Kada su mi ljudi počeli prilaziti i razgovarati o tome, pomislila sam: 'Pa, to je sjajna poruka.' Htjela sam se prisjetiti tko sam."

Mnoge je manjak šminke doveo u neugodne situacije

Objave isječaka iz emisije brzo su se proširile društvenim mrežama, a komentari ispod objava koji se odnose na look bez šminke i više su nego pozitivni. Ipak, iako su se neki složili da im izostanak šminke pruža osjećaj oslobode, priznali su da su zbog manjka iste u nekoliko navrata imali problema na poslu.

"Pozvali su me na razgovor na čak tri radna mjesta zbog nedostatka šminke", "U posljednjih sam deset godina samo nekoliko puta otišla na posao bez šminke jer me kolege uvijek pitaju što nije u redu i govore mi da izgledam umorno. Mrzim to", "Moj bivši muž jednom me zamolio da se našminkam za posao. Nije mi bilo jasno zašto, osjećala sam se potpuno samouvjereno bez šminke. 'Izgleda neprofesionalno', rekao mi je", neki su od komentara.

