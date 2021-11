Prvu damu Francuske, Brigitte Macron (68), prati bogata ljubavna priča. Već je 15 godina u sretnom braku s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom (43) koji je od nje mlađi 25 godina. Macron danas boravi u Hrvatskoj kako bi potpisao ugovor o kupnji borbenih aviona, ali ovoga puta bez supruge od koje se rijetko odvaja, osobito na ovakvim političkim sastancima.

Početak napete romanse

Ovaj par svoju je romansu započeo još u učeničkim danima mlađahnog predsjednika. Upoznali su se tako da mu je Brigitte bila učiteljica drame, ali i udana majka troje djece, a predsjednik je bio njezin učenik koji je tada imao 16 godina, piše T&C . No, to ih nije spriječilo da se zaljube jedno u drugo. Nakon što je par obznanio svoju vezu u javnosti, vjenčali su se 2007., tada je započela slatka borba medija i ovog neobičnog para. Medijski napisi bili su pomalo osuđivački prema Brigitte, pisali su da je "barbika u menopauzi", a predsjedniku Francuske su čak dali i dijagnozu Elektrinog sindroma, ismijavali su ga i govorili mu da je očito imao problem s majkom jer je oženio ženu koja mu može biti mama.

Ništa im nije moglo stati na put pa ni predsjednikovi roditelji

"Bila sam potpuno očarana inteligencijom ovog dečka", rekla je Brigitte, prenosi BBC davne 2017. Kada su roditelji saznali za njegov flert s učiteljicom, poslali su ga da završi školu u Parizu s nadom da će zaboraviti na Brigitte, piše Vouge. Umjesto toga, obećao je da će je jednog dana oženiti. Dok bi većina priča o zvjezdanoj ljubavi tu završila, predsjednik je održao obećanje.

Godine 2007., kada je on imao 29 godina, a ona se razvela, Macron je zatražio od Brigitteine djece njezinu ruku; svi su dali svoj blagoslov, piše Vouge. Njih dvoje su od tada nerazdvojni, a čini se da se sve njihove obitelji prilično dobro slažu. Brigitteina kći Tiphaine radila je na Emmanuelovoj predsjedničkoj kampanji, a prema izvješćima koja prenosi Vouge, njezinih sedmero unučadi od milja Emmanuela zovu "tata".

Kasnije je njihova veza dovela do glasina da je Emmanuel Macron zapravo homoseksualac, tijekom svoje kampanje to je ismijavao te jednom izjavio: "Trebao bih svoj hologram da mogu voditi dvostruki život", zatim je svoje kritičare optužio za seksizam, otkriva T&C. "Da sam bio 20 godina stariji od svoje žene, nitko ne bi dovodio u pitanje da je to legitimna veza", rekao je za Le Parisien prenosi Vouge.

Možda je Macron ipak bio u pravu jer se taj problem, vezan za razliku u godinama, provlačio i tijekom američkih izbora. Golema razlika u godinama između Trumpovih rijetko se, ako uopće ikad, pojavila kao problem. A kada je prije nekoliko godina otkriveno da Mick Jagger (73) ima bebu sa svojom 30-godišnjom djevojkom, njihova 43-godišnja razlika u godinama jedva je zabilježena osim nekoliko tabloidnih priloga, piše Vouge.

"Bez nje ne bih bio ja"

Nakon što su etablirali svoju vezu Macronovi su prigrili svijetla reflektora i obasipali su medije izjavama poput: "Bez nje ne bih bio ja", jednom je rekao da je Brigitte glavna u "klubu obožavatlja predsjednika", otkriva Vouge. U međuvremenu, u biografiji prve dame, još prije nego što je Emmanuel Macron postao predsjednik, provukla se zanimljiva izjava koja dokazuje da se Brigitte još tada borila s problemima koji muče gotovo svaku ženu njezinih godina: "Mora to učiniti 2017., jer će do 2022. njegov problem biti moje lice". Brigitte svoju biografiju pod nazivom "Brigitte Macron, oslobođena žena" naravno nije autorizirala, mnogi mediji pišu da se u toj knjizi krije pedesetak "prljavih" priča prve dame koja je bez obzira na sve ipak osvojila srce predsjednika Macrona.

Maëlle Brun, autorica ove kontroverzne biografije u knjizi je spomenula i to da je prva dama ostala bez svojih najbližih ljudi, nakon što je obznanila vezu s Macronom. Jedan lokalni francuski mediji prenosi dio iz biografije u kojem je blizak izvor prvoj dami objasnio da je par tretiran jako ružno, rekavši da su bliski prijatelji "preko noći" prestali razgovarati te su odbili uopće se sastati s njom.