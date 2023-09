Na streaming platformi Hulu počinje se emitirati sezona 4 poznate serije "Keeping Up with the Kardashians" 28. rujna, s još više drame i svađa nego ikad.

U novom najavnom videu za četvrtu sezonu ove popularne serije, vidimo Kourtney Kardashian kako naziva Kim "vješticom" i govori joj "mrzim te", dok sestre imaju kaotično ponovno okupljanje.

"Ljudi misle da nas sve dobro poznaju", kaže Kendall na početku videa, tajanstveno dodajući, "ali stvari nisu onakve kakvima se čine."

Unatoč već postojećoj drami, Kris Jenner se čuje u glasovnoj izjavi kako naglašava da je njezina "odgovornost da drži obitelj na okupu".

U drugom trenutku videa, Scott Disick pita Kim što se događa u njezinom ljubavnom životu, a ona odgovara: "Samo trebam nove vibracije", ne otkrivajući time previše.

U međuvremenu, poznati bivši dečko Khloe Kardashian, Tristan Thompson, također se pojavljuje u najavi za četvrtu sezonu, a Khloe za njihov odnos naglašava kako trenutno 'prolaze kroz vrlo osjetljivo razdoblje.'

Kourtney otvoreno kaže Tristanu u teaseru: 'Mislim da ne zaslužuješ Khloe', čime je vjerovatno pokrenuta još jedna drama.

Voditeljica emisije 'Kocktails With Khloe' također pokazuje frustraciju prema svojoj majci zbog izražavanja suosjećanja prema Tristanu, a u jednom trenutku se odmiče od nje.

Čini se da je napetost veća nego ikad između sestara Kourtney i Kim, čija je svađa počela još u trećoj sezoni serije.

Što se to dogodilo između Kim i Kourtney?

Sve je počelo kada je Kim odlučila surađivati s Dolce & Gabbana dizajnerima na predstavljanju jedne od njihovih novih kolekcija, i to četiri mjeseca nakon što su talijanski dizajneri osobno odabrali kombinaciju za vjenčanje Kourtney s pjevačem grupe Blink-182, Travisom Barkerom.

Ova odluka povrijedila je osjećaje Kourtney, koja se otvorila Kendall o problemima koje ima sa starijom sestrom.

"Ne radi se o poslu, ima toliko toga važnijeg od povrijeđivanja vlastite sestre. Nije u redu kopirati moje vjenčanje", istaknula je Kourtney.

U jednom od priznanja koje je procurilo u javnost, Kim je žestoko kritizirala Kourtney tvrdeći da joj nije ukrala inspiraciju za vjenčanje.

'Ukrala si moju j***** zemlju vjenčanja!' istaknula je Kim, misleći pritom na vjenčanje koje su Kourtney i Travis održali u Italiji.

