Došao kraj ljubavi? Dakota Johnson i Chris Martin ipak neće pred oltar

Glazbenik Chris Martin (47) i glumica Dakota Johnson (34) navodno su otkazali zaruke nakon što su se borili da usklade svoje živote, piše Daily Mail.

Par koji je zajedno od 2017. godine, navodno je prihvatio da je njihovoj vezi došao kraj te da je najbolje da nastave dalje, svatko svojim putem. O njihovom prekidu se pričalo još 2019. kad su se razišli jer je navodno glazbenik inzistirao da zasnuju obitelj i dobiju djecu, ali su se brzo pomirili.

Iako su Chris i Dakota rijetko fotografirani zajedno, Daily Mail navodi nekoliko znakova da su se razišli.

Dakota bez zaručničkog prstena

Objavljene su fotografije na kojima Dakota ne nosi svoj smaragdni zaručnički prsten. Glumicu su fotografirali dok je šetala svog psa u Malibuu, gdje je živjela s frontmenom Coldplaya. Na fotografijama se vidi da na lijevoj ruci zvijezde nedostaje zaručnički prsten. Nekoliko tjedana prije, krajem lipnja, na fotografijama koje su izašle u javnost, također nije imala prsten na lijevoj ruci.

Glumica je na Instagramu podijelila fotografiju svog scenarija za film Daddio, na kojoj joj je lijeva ruka na papirima, i ni tada nije nosila prsten.

Obožavatelji su se zabrinuli i komentirali: "Je li još uvijek s tipom iz Coldplaya?"

Chris obradio Adelinu pjesmu o prekidu

Grupa Coldplay je ovaj tjedan nastupala u Njemačkoj u sklopu svoje turneje. Chris je odlučio obraditi jednu od Adelinih pjesama, ali njegov odabir pjesme je potaknuo glasine o raskidu veze.

Bend je odlučio izvesti Adelinu emotivnu pjesmu o prekidu "Someone Like You".

"Nema veze, naći ću nekoga kao što si ti, želim i tebi sve najbolje", glasi jedan dio pjesme. Odabir pjesme pobudio je sumnje da se nešto događa s njegovom vezom, samo nekoliko sati prije nego što je objavljena vijest o njihovom raskidu.

Glazbenik rekao obožavateljici da je slobodan

Samo mjesec dana prije nego što su se pojavile glasine o prekidu para, jedna obožavateljica Coldplaya je tvrdila da je Chris slobodan muškarac.

Saundra Glenn (64) iz Lutona, trebala je prisustvovati na festivalu Radija 1, ali je teško hodala zbog osteoporoze. U dirljivom trenutku, Chris je obožavatelje poveo na festival, a Saundra se s njim fotografirala te objavila fotografiju na društvenoj mreži X, nekadašnjem Twitteru.

U svojoj objavi Saundra je šokirala obožavatelje jer je izjavila da je glazbenik slobodan. Napisala je: "Onog trenutka kada je Chris Martin vidio kako se mučim s hodanjem, zaustavio je auto i odvezao me. Nevjerojatno. Ne mogu vjerovati da se ovo dogodilo. Kakav pristojan muškarac. Lijepo smo razgovarali. On je slobodan i voli Luton. Hvala još jednom."

