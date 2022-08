Par je spojila ljubav prema planinarenju, a zajedno su se popeli i na Kilimandžaro, o čemu je ona izvijestila na svojim društvenim mrežama: "Kao i obično najbolje i najveće ideje događaju se spontano, kad si dovoljno hrabar i otvoren za sve što život može ponuditi..a uvijek može. Spontani razgovor početkom siječnja s Davorom Guberovićem i moje brzo da, dovelo nas je do Hrvoja Rupčića, čovjeka s iskustvom penjanja na velike vrhove koji nas je povezao s Vlatkom Kalapošem. To je bila prava adresa. Nakon toga prepustili smo se u Vlatkove sigurne ruke koji nas je uputio na prava mjesta, do pravog vodiča i pomogao da sve realiziramo". Inače, Davor iza sebe također ima jedan razvod, a u propalom je braku dobio i dva sina.