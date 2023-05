Domenica Žuvela jučer je na svom Instagram profilu objavila fotografiju na kojoj se bućka u bazenu s prekrasnim pogledom na more.

"Il dolce far niente", napisala je mlađahna pjevačica u opisu fotografije koja je do sad skupila preko 2.000 lajkova.

"Zgodna", "Prekrasna si", "Definicija ljepote", "Wooooow kako uživaš", samo su neki od komentara koje je dobila na svoju besprijekornu figuru.

Iako pjevačica nije otkrila s kime uživa na plaži, mnogi nagađaju da se radi o njenom dečku.

Podsjetimo, iako pjevačica svoj privatni život voli držati daleko od očiju javnosti, prošle je godine otkrila da je već deset godina u sretnoj vezi s odvjetnikom Ivanom Bačićem.

Ivan je inače rodom s Korčule, jednako kao i pjevačica.

"Znala sam da će doći trenutak kada će se doznati za mog dečka. Inače, nismo osobe koje se vole eksponirati i objavljivati fotografije. Takve stvari nisam radila ni dok sam bila anonimna pa ne vidim ni sada potrebu za tim. Naravno, ne znači da neće doći možda i vrijeme za to, kada ćemo zajedno izlaziti na javne događaje i kada ćemo objavljivati zajedničke fotografije, ali trenutačno nismo za to. Ako ja moram biti dio tog javnog života, on ne treba", rekla je pjevačica.