Hrvatski glumac Asim Ugljen proslavio je četrnaestu godišnjicu braka sa svojom suprugom Martom Bolfan Ugljen. Na svom Instagram profilu objavio je njihovu zajedničku fotografiju s vjenčanja.

"14 godina je prošlo od ovog dana. Naravno da smo oboje zaboravili. Mene je podsjetio memory, inače bih i ja zaboravio.

Namjerno je ne taggam da ovo ne vidi prije nego li dođem doma, ali uspio sam se snaći i za poklon. Mislim da će joj se dopasti.

14 godina sužnja, iliti braka, a ne bih promijenio niti jednu sekundu. Jer si me učinila čovjekom kakav sam danas. Hvala ti na svakoj sekundi, svakom trenu. Ti si moj suputnik kroz ovu džunglu koju nazivamo život. Jer da tebe nema, svega mi, bilo bi mrtvih.

Hvala ti što me činiš boljim nego jesam. Marta, volim te sad i zauvijek", napisao je glumac uz njihovu fotografiju.

Glumac je jednom otkrio i kako su izgledali njihovi počeci veze.

"Kad smo prohodali, Sviben mi je rekao da moram prekinut s njom jer je ona bila najbolji, a ja najgori student na Akademiji i da ću je pokvariti. Strgao sam mu se od smijeha. Kad je zatrudnjela, moj otac mi je rekao da ću upropastiti život dobroj mladoj ženi i rekao mi je da neću izdržati dva tjedna u braku i da je ostavim jer to nije zaslužila. Šalio se naravno, ali nije bio daleko od istine. Nitko nam nije predviđao više od par mjeseci. A ja sam se smijao…", napisao je jednom prilikom.

Na svom je Instagramu krajem 2021. godine otkrio kako je reagirao kada mu je rekla da je prvi put trudna.

"Prije 14 godina mi je rekla da moramo pričati. I rekla mi je da je trudna. Odsjekla su mi se koljena. Ja sam bio na prvoj godini Akademije, ona na predzadnjoj. Dvoje klinaca koji nemaju za kiflu. Progutao sam knedlu i rekao joj: 'Pa to je super.' Pogledala me ispod obrva. 'To je fakat super. Jer to će nam oboma dati snage i vjetar u leđa da damo sve od sebe za to naše dijete. Drugi će tulumariti, a mi ćemo raditi. No, s 40 godina, kada budemo još u dobroj snazi, to dijete će biti veliko, a ja se nadam da ćemo dovoljno zaraditi da onda putujemo po svijetu, dok će drugi gurati kolica.' Nasmijala se. Nastavio sam. 'Odvest ću te u Pariz i poševit ćemo se na vrhu Eiffelovog tornja'.

Stjerala me u k***c, smijući se', objasnio je glumac. 'Dino je došao, došla je i Leila, a mi nikad nismo otišli na medeni mjesec. Em nije bilo love, em, kad? Ali. Došlo je i to vrijeme. Klinci su veliki, naradili smo se kao dva konja, a i zaslužili smo taj medeni mjesec. Jedino kaj je došlo ranije nego sam planirao jer ću sad tek imati 39. Godinu dana sam fulao. A i sumnjam da će biti seksa na vrhu Eiffelovog, ali nema veze, preživjet ću to. Bitno je da smo otišli u Pariz. I da nam je najljepše na svijetu. Ovakav medeni mjesec sam oduvijek želio. S njom. U Parizu. Marta, volim te", zaključio je tada romantičnu objavu.

Podsjetimo, Ugljen je prije nekoliko godina na svom Facebook profilu podijelio priču o tome kako mu je otac Ranko, inače naš poznati kardiokirurg, spasio život.

"Nikad ne pišem o vlastitim kalvarijama, dok ne prođe puno godina, pa to postane priča iz prošlosti koje se s osmijehom sjećam. Ali danas hoću. Kada smo završili snimanje "Kud puklo da puklo" pobjegao sam s Martom na Mrežnicu, doslovno na dva sata. Obrijao sam glavu, sjeli smo u auto i odvezli se. Došli smo na terasu, nešto sam mjerio, ne sjećam se i Marta me upitala kaj mi je to iza na glavi. Rekoh da nemam pojma. Slikala je. Imao sam jaje na zatiljku, ispod kože. I slijepcu je bilo jasno da imam tumor" - napisao je.

Asim koji je otišao na pretrage u Zagreb gdje je ustanovljeno da je tumor koji je spojen na leđnu moždinu i lubanju.

"Nikad neću zaboravit Cindrin izraz lica kad se okrenuo i skužio da sam krvav. I dva tjedna čekao biopsiju i pripremao se za najgore. Mislim da je Ranko bio malkoc razočaran kada mi je javio da je lipom. Meni nije bilo neugodno kaj sam ga razočarao. Ali bio je ponosan što sam to otrpio šutke. Rekao mi je da ipak nisam tolika p* kakvom me smatrao. Da se to odvilo prije 20 godina, bilo bi mi drago. Ali mene je samo boljela glava i k. No, kao i uvijek, k*** me bolio više. Samo mi je bilo žao Marte kojoj je Ranko rekao da se vraćamo za pola sata, a došli smo natrag za dva. Triput me oplakala, sama u toj sobi. Dok smo Ranko i ja mjerili kite u sali. Nit' se meni šutjelo, nit' se njemu operiralo. Ali kite su bile isukane i nije bilo natrag. Kad Ugljen kitu isuče, rukave zasuče i dok ne završi, s njom gloginje tuče. Ostao je lijep ožiljak kao uspomena na tu noć. To je onaj iza kojeg vidite u kadru. Jednu stvar mu moram priznati, zašio me kako me nitko nikad prije nije zašio, a šivali su me u životu. Ranko Ugljen zvani Singerica. Fakat ga su tako zvali kad je bio mladi kirurg - zaključio je Ugljen.