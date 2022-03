KOŽA JE SEKSI / Usko, uže, najuže: Za ovo treba imati perfektno tijelo, a domaće ljepotice to itekako dobro znaju

Vjerujemo da barem jedan kožni odjevni predmet posjeduje gotovo svaka žena, a ove domaće ljepotice su izabrale kožne modele kako bi istaknule svoju figuru i izrazile svoju fatalnu osobnost. Indira Levak (48) voli zablistati u širokim, kožnim hlačama i pripijenoj kožnoj haljini, s kojom je privukla pažnju u spotu "Atlantida". "Ne prisvajam slijepo trendove, jer nije sve za svakoga. Modu prilagođavam sebi, nikako obrnuto", rekla je jednom prilikom Indira za Tportal. Ljepotica koja obožava sportske tajice često uskoči i u kožna seksi izdanja je Žanamari Perčić (40). Ona priznaje da ne voli sniženja niti kupovati na sniženjima: "Kupujem samo online. U dućane ne volim ići kada su neka velika sniženja jer ljudi doslovno grabe i kidaju odjeću. Nije mi to gušt gledati, teško je naći nešto neoštećeno, a i ta odjeća izgleda tako tužno kada je na tim hrpama. Kao da viče 'udomite me", rekla je influencerica za Story.hr. Lidija Bačić (36) na Instagramu se često voli pohvaliti pripijenim kombinacijama u koži: "A bože moj ako izgledaš dobro, normalno da ćeš to i pokazati. Uvijek sam ja imala guze, ili se rodiš s tim ili se ne rodiš s tim", rekla je jednom prilikom Lidija za RTL. U galeriji pogledajte zanosna izdanja domaćih ljepotica koje su svoje brutalno tijelo odlučile pokazati u seksi kožnim izdanjima...