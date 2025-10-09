Dolly Parton nakon glasina o bolesti objasnila što se događa: 'Imala sam problema'

Nakon što su se pojavile glasine o njezinom zdravstvenom stanju, Dolly Parton (79) javno se obratila obožavateljima i objasnila što se događa.

Glazbena legenda country scene zabrinula je javnost nakon što je njezina sestra zatražila molitve za Dolly, što je dodatno potaknulo špekulacije o ozbiljnim zdravstvenim problemima. Mnogi su se pitali je li riječ o teškoj bolesti, no pjevačica se ubrzo oglasila putem društvenih mreža.

'Imala sam neke probleme, ali sam dobro'

U videu objavljenom iz studija, vesela i našminkana Dolly poručila je fanovima: “U redu sam. Imala sam neke probleme.” Dodala je da se posljednjih mjeseci suočila s određenim zdravstvenim izazovima, ali ništa nije ozbiljno. Na duhovit način upitala je izgleda li bolesno te poručila kako naporno radi i da ne želi širiti paniku.

Posljedice teškog razdoblja

Također, Dolly je otkrila kako je razdoblje nakon smrti njezina supruga Carla bilo izrazito teško, a priznala je i da se tada nije dovoljno brinula o sebi. Zbog toga sada osjeća posljedice zanemarivanja zdravlja. Neke je obaveze morala otkazati kako bi ostala bliže domu i bila pod nadzorom liječnika u bolnici Vanderbilt.

Ipak, naglasila je da se osjeća dobro i da trenutačno nema razloga za zabrinutost. “Nisam još spremna umrijeti”, poručila je s osmijehom.

