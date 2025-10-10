Doktorica nogometa Tihana Nemčić Bojić: 'Ja i sestre smo sretnice, imamo relativno dobre gene'
Tihana Nemčić Bojić pričala nam je o svojoj beauty rutini, prehrani i stavovima o zdravlju i ljepoti
Tihana Nemčić Bojić (37) bivša je hrvatska nogometašica, futsalerka, nogometna trenerica, doktorica kineziologije te aktualna izbornica ženske futsal reprezentacije Hrvatske. Poznata i kao ''doktorica nogometa'', Tihana je prva Hrvatica koja je potpisala profesionalni futsal ugovor u Italiji, a tijekom karijere igrala je i za ŽNK Dinamo te hrvatsku žensku nogometnu reprezentaciju. Nakon ozljede koljena posvetila se akademskoj karijeri na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, gdje predaje kolegije vezane uz nogomet, metodiku treninga i analizu izvedbe.
Također je bila prva žena nogometna analitičarka i prva ženska glavna trenerica muške nogometne ekipe u Hrvatskoj. U intervjuu za naš portal Net.hr otkrila nam je svoju beauty rutinu, prehrambene navike, stavove o zdravlju i ljepoti, kao i modne odabire koji prate njezin jednostavan i autentičan stil.
Kako izgleda Vaša svakodnevna beauty rutina?
Ujutro perem lice mlakom do hladnom, a navečer s toplom vodom. Ne koristim šminku, niti kreme u boji, ponekad malo Becutana. Obavezno nanesem melem na usne. Ako prigoda iziskuje, koristim malo rumenila, maskaru i olovku za usta. Pazim na nokte pa prije spavanja nanesem malo hranjivog ulja i serum. Što se tiče kose, nastojim da ju ne trgam, koristim mekane gumice i kopče.
Najbolji savjet za ljepotu koji ste dobili?
Smatram da smo sestre i ja sretnice jer smo naslijedile relativno dobre gene pa nismo nikad puno pričali o "ljepoti", šminki i sl. Bake i mama su po tom pitanju bile vrlo jednostavne pa mi je najdraža misao koja dolazi uz pojam ljepote: uredna, čista, jednostavna i svoja.
Postoji li hrana koju preferirate, a za koju ste uvjereni da doprinosi zdravlju vaše kože?
Svakodnevno unosim: avokado, chia sjemenke, borovnice, cimet, đumbir, limun i maslinovo ulje te pijem puno vode i volim čajeve. Izbjegavam gazirano i prženo. Volim čokoladu.
Postoji li neki komad odjeće ili modni dodatak bez kojeg nikada ne izlazite iz kuće?
Ruksak, prvenstveno jer ne volim torbice, a uvijek nosim pregršt stvari pa je praktično.
Koji je to modni dodatak koji uvijek držite u vašoj torbi?
Ne nosim nikakav nakit niti ukrase pa mi je to teško pitanje. Volim kape, šilterice pa se tu i tamo nađu.
Omiljeni odjevni komad?
Dosta volim jednostavne komade poput haljina.
Imate li neki savjet kada je riječ o udobnosti i stilu?
Stil bi za mene trebao odavati dojam ljudskog karaktera, osobnosti... Po sebi znam da nosim one boje koje u meni bude život, ali koje mi istovremeno i odgovaraju. Uz to, ne stoje mi stvari koje su mi pristajale prije godina.
Udobnost je prava riječ za mene, obuća treba biti mekana i prilagođena mojem "oštećenom" koljenu, stoga često ne nosim ono što bih možda i voljela. Odjeća me treba umiriti, ako osjetim kakav znak nelagode, ide dolje bez obzira na to što možda jako dobro izgleda.
Komad odjeće ili modni trend koji biste voljeli probati?
Ništa posebno, osim što nastojim nositi jednostavnu i elegantnu odjeću bez logotipa (izuzev sportskih komada). Možda bih voljela produbiti eleganciju u izražaju, ali to će možda biti lakše kasnije kad sportska odjeća neće toliko prevladavati.
