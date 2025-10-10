Doktorica nogometa Tihana Nemčić Bojić: 'Ja i sestre smo sretnice, imamo relativno dobre gene'

Tihana Nemčić Bojić (37) bivša je hrvatska nogometašica, futsalerka, nogometna trenerica, doktorica kineziologije te aktualna izbornica ženske futsal reprezentacije Hrvatske. Poznata i kao ''doktorica nogometa'', Tihana je prva Hrvatica koja je potpisala profesionalni futsal ugovor u Italiji, a tijekom karijere igrala je i za ŽNK Dinamo te hrvatsku žensku nogometnu reprezentaciju. Nakon ozljede koljena posvetila se akademskoj karijeri na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, gdje predaje kolegije vezane uz nogomet, metodiku treninga i analizu izvedbe.

Također je bila prva žena nogometna analitičarka i prva ženska glavna trenerica muške nogometne ekipe u Hrvatskoj. U intervjuu za naš portal Net.hr otkrila nam je svoju beauty rutinu, prehrambene navike, stavove o zdravlju i ljepoti, kao i modne odabire koji prate njezin jednostavan i autentičan stil.

Kako izgleda Vaša svakodnevna beauty rutina?

Ujutro perem lice mlakom do hladnom, a navečer s toplom vodom. Ne koristim šminku, niti kreme u boji, ponekad malo Becutana. Obavezno nanesem melem na usne. Ako prigoda iziskuje, koristim malo rumenila, maskaru i olovku za usta. Pazim na nokte pa prije spavanja nanesem malo hranjivog ulja i serum. Što se tiče kose, nastojim da ju ne trgam, koristim mekane gumice i kopče.

Najbolji savjet za ljepotu koji ste dobili?

Smatram da smo sestre i ja sretnice jer smo naslijedile relativno dobre gene pa nismo nikad puno pričali o "ljepoti", šminki i sl. Bake i mama su po tom pitanju bile vrlo jednostavne pa mi je najdraža misao koja dolazi uz pojam ljepote: uredna, čista, jednostavna i svoja.

Foto: Privatni Album

Postoji li hrana koju preferirate, a za koju ste uvjereni da doprinosi zdravlju vaše kože?

Svakodnevno unosim: avokado, chia sjemenke, borovnice, cimet, đumbir, limun i maslinovo ulje te pijem puno vode i volim čajeve. Izbjegavam gazirano i prženo. Volim čokoladu.

Postoji li neki komad odjeće ili modni dodatak bez kojeg nikada ne izlazite iz kuće?

Ruksak, prvenstveno jer ne volim torbice, a uvijek nosim pregršt stvari pa je praktično.

Koji je to modni dodatak koji uvijek držite u vašoj torbi?

Ne nosim nikakav nakit niti ukrase pa mi je to teško pitanje. Volim kape, šilterice pa se tu i tamo nađu.

Foto: Privatni Album

Omiljeni odjevni komad?

Dosta volim jednostavne komade poput haljina.

Imate li neki savjet kada je riječ o udobnosti i stilu?

Stil bi za mene trebao odavati dojam ljudskog karaktera, osobnosti... Po sebi znam da nosim one boje koje u meni bude život, ali koje mi istovremeno i odgovaraju. Uz to, ne stoje mi stvari koje su mi pristajale prije godina.

Udobnost je prava riječ za mene, obuća treba biti mekana i prilagođena mojem "oštećenom" koljenu, stoga često ne nosim ono što bih možda i voljela. Odjeća me treba umiriti, ako osjetim kakav znak nelagode, ide dolje bez obzira na to što možda jako dobro izgleda.

Foto: Privatni Album

Komad odjeće ili modni trend koji biste voljeli probati?

Ništa posebno, osim što nastojim nositi jednostavnu i elegantnu odjeću bez logotipa (izuzev sportskih komada). Možda bih voljela produbiti eleganciju u izražaju, ali to će možda biti lakše kasnije kad sportska odjeća neće toliko prevladavati.

