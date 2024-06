Dok su hrvatski nogometaši ovih dana hrabro branili boje naše reprezentacije na Europskom prvenstvu, Duje Ćaleta-Car brčkao se u moru. Njegova supruga Adriana objavila je na Instagramu fotografije s ljetovanja, na kojima se vidi kako ona, Duje i njihovi sinovi uživaju na Jadranu.

Prvo su posjetili Dubrovnik pa otok Lokrum na kojem su snimili predivne prizore paunova i prirode. Nakon naše obale posjetili su i Bodrum, jedno od najpoznatijih ljetovališta u Turskoj.

Iako su mnogi očekivali vidjeti Ćaleta-Cara na ovogodišnjem Europskom prvenstvu, izbornik Zlatko Dalić ga nije odabrao za momčad.

"Tko nije spreman to prihvatiti morat će otpasti, neki su i otpali. Opet ću obaviti razgovor, ne bih volio da pošaljem nekoga kući, ali morat ću to napraviti, makar ostali s 20 igrača. Ili 25. Za Hrvatsku moraš dati sve od sebe, igrao minutu ili ništa. Svima ću to objasniti da im bude jasno", rekao je Dalić na kraju 2022. godine kada Ćaleta-Cara nije uvrstio ni u momčad za Svjetsko prvenstvo.

Čini se kako Adriani ta odluka nije dobro sjela jer je potpuno izignorirala Euro s kojeg su se Vatreni danas, nažalost, vratili.

