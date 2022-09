Jennifer je snimala film u studiju Hustlera, a Jeremy je imao problema s erekcijom pa ju je pozvao u kupaonicu da mu pomogne. Zamolio ju je da se sagne pred njim uz obećanje da ju neće dirati. "Kao egzotičnoj plesačici, ovo mi nije bilo teško. Sagnula sam se gledajući na drugu stranu. Ron je prekršio obećanje i ušao u mene. Odmaknula sam se i vratila se na snimanje. Bila sam nova u toj priči. Nisam znala kome od svih ljudi oko mene, koji su se ulizivali Ronu, mogu vjerovati. Kasnije me u autu uvjerio da je bila riječ o nesporazumu i da se to više neće ponoviti. Rekao je da mogu biti mirna ako ostanem kod njega tu noć", rekla je i dodala da je povjerovala u priču i prihvatila ponudu. Te večeri ju je napao. "Probudio me kako bi me natjerao da mu dopustim oralni seks uz obećanje da će me nakon toga ostaviti na miru. Rekao je da trebam cijeniti sve što je učinio za mene. Kada sam odbila seks, silovao me. Silovao me oralno, vaginalno i analno. Trauma je u mojoj glavi stvorila sliku koju gledam s drugog kraja sobe, sliku na kojoj me siluju", kazala je.