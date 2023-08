Influencerica Anja Blagojević, poznatija kao Anja Bla i djevojka youtubera Bake Praseta, doslovno je "razapeta" na društvenim mrežama zbog videa koji njima kruži, javlja Kurir.

POGLEDAJTE VIDEO: Baka Prase ima 2 milijuna pratitelja i zarađuje 100 000 kn mjesečno: Sada ga svi smatraju krivim za samoubojstvo mlade influencerice

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naime, Anja je snimljena kako urla i psuje maloljetnu djecu koja su se htjela slikati s njom. Na snimci se vidi kako influencerica pokušava ući u garažu zgrade u kojoj živi s Bakom Prasetom, dok nekoliko dječaka trči za njenim autom, dozivaju je i snimaju.

Influencericu je to razbjesnilo, pa je iz sve snage zaurlala: "Hajde odj*bite od mene! Šta nije u redu s vama?!".

"A nemoj tako Anja", začuo se dječji glas, a influencerica je nastavila: "Šta vam nije jasno? Odj*bite od mene!".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nije uvijek raspoložena za slikanje

Mrežama se brzinom svjetlosti širi snimka s natpisom "Sram te bilo, Anja", a podijelila ga je i sama influencerica, uz pokušaj da se opravda.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Anja je na svom Storyju istaknula da su današnja djeca "poremećena", da se više neće slikati s muškarcima bilo koje dobi, te da je navodno isti dječaci uznemiravaju već mjesecima i da im je govorila na lijep način da prestanu, ali nisu.

"Sram me bilo što želim da imam malo mira od poremećene djece koja me smaraju 24 sata dnevno… Mene i dalje zanima koji roditelji daju djeci da budu od devet ujutro do ponoći na ulici, ali doslovno na ulici. Najbezobraznija djeca koju sam u životu vidjela…", napisala je Anja, između ostalog.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Influencerica je dodala i kako je sama izabrala biti javna osoba, no to ne znači da je netko može uznemiravati ili maltretirati, kao i to da i sama želi nekad mir i privatnost i da nije uvijek raspoložena za slikanje i druženje s fanovima.