Brutalni napad na Desingericu: 'Djed izvršio atentat tačkama, suprugu udario šakom'

Srpski reper Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, postao je poznat po svojim kontroverznim nastupima koji često izazivaju podijeljene reakcije publike. Na njegovim koncertima, Despić po svojim neobičnim performansima tijekom kojih udara publiku tenisicom po glavi, gađa tijestom za pitu, pa čak i pljuje fanovima u usta.

Dok mnogi njegovi obožavatelji ovo vide kao dio zabave i jedinstvenog iskustva, ima i onih kojima su takvi postupci neprihvatljivi. Takve reakcije su rezultirale incidentom koji se dogodio u srijedu, a o kojem je sam Despić izvijestio svoje pratitelje na Instagramu. Naime, objavio je fotografiju tački uz komentar da su ga napali njima.

"Na mene je danas izvršen atentat ovim", napisao je u objavi na Instagram storyju

Foto: Instagram

Ispričao detalje

Desingerica se također osvrnuo na to što se dogodilo njegovoj supruzi tijekom sukoba.

"Krenuo je gurati tačke na automobil, pa sam naglo zakočio. Iza u autu dijete mi je spavalo, supruga Nevena je također bila unutra. Taj čovek me napao, vikao je: "P***o drogirana, šta je bilo?", pa sam izašao odmah iz automobila. Čovjek, djed, me je gurnuo i krenuo na mene, pa sam mu rekao da mi ne pada na pamet da se tučem sa čovjekom koji mi može biti otac. Govorio sam mu: 'Neću se tući s tobom, star si, ne mogu se tući s tobom", a onda je krenuo sin tog čovjeka da me udari. Ja sam onda krenuo na njegovog sina, dok me je deda sve vrijeme udarao", rekao je Desingerica.

Foto: M.P./ATAImages

Osvrnuo se i na to što se dogodilo i s njegovom suprugom.

"Nevena je izašla iz auta, a taj djed ju je udario šakom i raskrvario joj usnu! Krenuo je onda udarati i sina. Stari udara i napada", dodao je reper u šoku.

