Pjevaču Dini Merlinu (61) je pozlilo u četvrtak te je hitno prebačen u bolnicu.

Pjevaču je pozlilo oko 21 sat, a hitna je došla do njegove trgovine "Magaza" na Baščaršiji. Njegova kći Naida ga je dopratila do vozila hitne pomoći.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Izgledao je jako loše, jedva je hodao. Živim ovdje pa ga često viđam. Svako malo dolazi do svoje radnje", rekao je izvor za 24sata.

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Pjevač je izvan životne opasnosti te se liječi kod kuće.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Dino je dobro, dobro se osjeća. Bilo mu je muka, a sada je odlično. On je kod kuće u Sarajevu", rekli su za portal "Avaza" iz Merlinovog menadžmenta.

U njegovom okruženju se šale da je pojeo previše baklava za Bajram te mu je bilo muka, piše Avaz.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Težak životni period

Iako je nizao uspjeh za uspjehom, malo kome je poznato to da je Dino Merlin svojevremeno bio i na psihijatrijskom liječenju u Njemačkoj, gdje je i napisao pjesmu "Ja potpuno trijezan umirem".

"Ovo ću prvi put reći, u jednom periodu svog života bio sam teško bolestan. Imao sam jednu tešku depresiju. To ne bih poželio nikome. To se manifestiralo tako da sam bio ni za što. Apsolutno me ništa nije zanimalo, meni je bilo isto i život i smrt. Jednostavno sam samo bio biljka. I to je bio period kada sam htio napustiti glazbu i svašta je meni tada padalo na pamet, ali eto, nekim čudom sam se izvukao", ispričao je jednom prilikom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Sinan Sakić, Dino Merlin, Mate Bulić: Nakon živopisnih završnih skupova, najkompliciraniji izbori na svijetu