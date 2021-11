Zvijezda serije 'Quantum Leap', Dean Stockwell, preminuo je u nedjelju u ranim jutarnjim satima. Glumac koji je imao 70 godina dugu karijeru, pri čemu je bio nominiran za Oscara i Emmy, umro je u dobi od 85 godina.

Deadline javlja kako je Stockwell umro prirodnom smrću te da je mirno otišao sa svijeta.

Stockwell je rođen 1936. u Sjevernom Hollywoodu. Već u dobi od 7 godina dospio je na Broadway i postao dječnji glumac. Glumio je s Frankom Sinatrom i Geneom Kellyjem, ali i Errol Flynn. Film 'The Boy With the Green Hair' iz 1948. smatran je njegovim najkotroverznijim filmom.

Malo je nedostajalo da postane agent za nekretnine

Zanimljiva crtica iz života talentiranog glumca govori kako je Stockwell neko vrijeme bio na rubu da iz temelja promijeni karijeru i način života. Naime, već je izvadio dozvolu agenta za nekretnine, kada ga je nazvao Harry Dean Stanton.

Stanton ga je nagovorio da mu se pridruži na setu gilma 'Paris, Texas', što mu je otvorio vrata prema nizu uloga koje je svijet dobro upamtio. Glumio je u hitovima 'Blue Velvet', 'Dune', 'Married to the Mob', 'The Rainmaker' i 'The Player'.

Legendarni Admiral Al Calavicci

Ipak, najpamtljivija mu je uloga bila ona u duhovitoj sci-fi seriji 'Quantum Leap' u kojoj je glumio Admirala Al Calaviccija. Zbog tog je ostvarenje bio nominiran za četiri Emmyja. Stockwell je, između ostalih, također imao sjajne uloge u serijama 'Battlestar Galactica', 'NCIS: New Orleans', 'The Tony Danza Show'.

Glumac se umirovio 2015., a posljednje godine života proveo je baveći se umjetnošću. Oni koji su ga poznavali kažu kako je bio buntovnik koji je volio glumiti, smijati se, pušiti cigare i igrati golf.