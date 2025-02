Davor Bruketa je prvi hrvatski dizajner uvršten u Red Dot Design Diary

Red Dot, globalna nagrada za dizajn uvrstila je Davora Bruketu u svoj Design Diary, što je prvi put da je neki hrvatski dizajner na popisu svjetskih dizajnera te prestižne publikacije, priopćeno je u utorak iz agencije Bruketa&Žinić&Grey, kojoj je on suosnivač i kreativni direktor.

Publikacija, koju jednom godišnje objavljuju organizatori natjecanja Red Dot Design Award, donosi praktične informacije i inspiraciju za dizajnere i profesionalce povezane s dizajnom, te popis tristotinjak najvažnijih suvremenih dizajnera različitih generacija, od Alvara Aalta, Rona Arada, preko Nevilla Brodya, Stefana Seigmastera do Irme Boom.

Kako se ističe u priopćenju, uvrštavanje Davora Brukete u Red Dot Design Diary ističe njegov doprinos industriji i stavlja Hrvatsku na mapu kao zemlju bogatu talentom, a to priznanje može otvoriti vrata novim suradnjama i projektima unutar, ali i izvan Hrvatske.

"Uvrštavanje u Red Dot Design Diary nije samo osobni uspjeh, već i priznanje za sve koji rade na unapređenju dizajna u Hrvatskoj", dodaje se.

Kreativni direktor na 29 projekata

Po riječima laureata, čast mu je stajati "datum uz datum" s najvećim legendama u povijesti dizajna, ali to je priznanje prvenstveno odraz zajedničkog truda i kreativnosti njihovog tima.

"Ponosan sam što možemo pokazati da i iz Hrvatske dolaze ideje koje se prepoznaju na svjetskoj razini. Nadam se da će ovo motivirati i druge dizajnere u Hrvatskoj da vjeruju u svoje vizije i nastave stvarati s entuzijazmom", poručio je Bruketa.

U svojoj tridesetogodišnjoj karijeri on je bio kreativni direktor na 29 projekata koji su nagrađeni nagradom Red Dot, a njih tri osvojila su Best of the Best.

Ta nagrada, osnovana 1955. u Njemačkoj, u organizaciji Design Zentrum Nordrhein Westfalena nagrađuje izvrsnost u produkt dizajnu, komunikacijskom dizajnu i konceptualnom dizajnu,

Njome se potiču inovacije u različitim industrijama, od tehnologije i arhitekture do mode i brendiranja, te promiče dizajn kao pokretač kulturnog i ekonomskog napretka. Jedinstveni crveni simbol, koji se dodjeljuje pobjednicima, postao je prepoznatljiv znak iznimnog dizajna među potrošačima i liderima u industriji.

Svoju prvu Red Dot Best of the Best nagradu, nagrađivana agencija Bruketa&Žinić&Grey (tada samo Bruketa&Žinić) osvojila je 2007. godine za Podravkin godišnji izvještaj "Ulomak iz vječne rasprave o srcu".

