Pjevačica Danijela Martinović (50) pokazala je da je ljubavne boli ne diraju, nakon prekida 24- godišnje veze s Petrom Grašom (45), pjevačica je odlučila okrenuti novi list.

'Ja sam okružena predivnim ženama'

U intervjuu za IN magazin Danijela Martinović je otkrila da joj druge žene nikada nisu bile prepreka, već da je uvijek imala prave prijateljice pored sebe koje su joj u najtežim trenucima bile podrška i potpora.

"Ja sam okružena predivnim ženama, ja ću stvarno demantirati potpuno onu staru izreku žena je ženi vuk, ja imam predivne žene. Predivne žene me okružuju, koje su stvarno ne samo podrška, ono što mi je divno uskočit će, doći će, daj posudi remen, daj mi torbicu, fali mi ovo, od toga do naših prekrasnih večera, druženja, pričanja.'', rekla je Danijela koja za Dan žena priprema i koncert u Lisinskom pod nazivom "Otvoreno srce".

"Dogodilo se da je to na sam 8. mart. To mene uvijek asocira na Dan žena, mi smo mamama crtali poklone, to je bio kao Majčin dan. I to je sve sad uopće nebitno, forme su nebitne. Ono što mi je bitno, bitno je da svaka žena i svaki muškarac, imamo svoje mame, bake, sestre, prijateljice, susjede u konačnici ili bilo kakve žene koje nas na bilo koji način inspiriraju, motiviraju, ohrabruju ili su nam bili ruka i podrška'', ispričala je pjevačica koja se nakon prekida s Grašo potpuno posvetila karijeri.

Danijela Martinović dovršava svoju knjigu te priprema liniju nakita. "Da radim, završavam knjigu, što se tiče pisanja definitivno to je sad, kako bih rekla, ja sam potpuna, tek tada, kad pjevam i pišem, ona bi trebala biti gotova, već je sad pred kraj, fali mi još jedno do dva poglavlja, nakon koncerta ulazim u studio", rekla je za IN magazin.