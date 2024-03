Danijela Dvornik (57) je u subotu objavila fotografiju na Instagramu kako leži na krevetu u spavaćici, ali taj čin je izazvao neodobravanje mnogih Hrvata zbog njezinih godina.

U objavi je napisala: "Subota je. Mogu si priuštiti malo duže izležavanje u krevetu jer danas nema treninga, što je u neku ruku i dobro."

Pratitelji su komentirali njezine godine: "Da se nisi malo razuzdala? Žena u 50 i kojoj." Druga žena je dodala: "Predivna fotografija, samo nije za Instagram.

Neki su imali potrebu podijeliti svoje mišljenje o ženama u pedesetima: "Divno tijelo, ali otkriva požudu i usamljenost. Ovo su momenti koji se dijele s bliskom muškom osobom, ali mislim da je za mnoge malo preslobodno eksponirati tijelo žene preko 50 godina na ovaj način. Ne znači ništa loše, ali razum i sve ostalo naših ljudi - znate kako funkcionira."

'Trebale bi otići na zadnju policu ormara'

Danijela je odgovorila hejterima u podužoj objavi na Instagramu: "Živimo još uvijek u društvu koje nama ženama govori da nakon četrdesete godine jednostavno zaboravimo na sebe jer nismo više vrijedne pažnje. Nakon pedesete, trebale bi otići na zadnju policu ormara, na onu najgornju, gdje vas rijetko tko pogleda i gdje vas prašina zaborava polako prekriva i čekati da opet nekome zatrebate. Odradili ste svoje, udali se, rodili, odgojili djecu, možda se i razveli ili poput mene postali udovica, i tu bi trebalo stati. Stati sa životom! Ili ako ništa drugo, postati barem nevidljiva za one isto tako nevidljive koji pod krinkom sretnog života žive zapravo nesretne živote jer drugačije možda ne mogu ili ne znaju."

'Pedesete su najbolje godine'

"Moje pedesete su moje najbolje godine u životu i mnoge od vas u istim godinama će to potvrditi. Sa 20 sam možda najbolje izgledala, ali moje samopouzdanje nije ni iz blizu bilo takvo kakvo je sada i zato se danas mogu fotkati u spavaćici na krevetu u 57. godini bez ikakvog srama! (Vau, ne bi da sam se slikala gola za Playboy.) Jer snaga koju posjedujem dolazi upravo iz samopouzdanja. Ne osjećam svoje godine kao neku otežavajuću okolnost, štoviše, osjećam se mlađe većinu vremena, a taj osjećaj proizlazi iz unutarnjeg zadovoljstva i rada na sebi. Sa svim tim divnim osjećajima dolazi i onaj najvažniji 'boli me pipi'. Pitam se ponekad u kakvoj mi vukoj*** živimo kad jedna fotografija žene u spavaćici izaziva raspravu? Možda ne bi bio problem da imam 30 godina? Ali 57! Sram me bilo", objasnila je kako se osjeća.

Na kraju je poručila hejterima: "U to ime, evo vam još jedan par starih nogu. P.s. volim provocirati ovo katoličko-talibansko društvo."

