Danijela Dvornik frustrirana trajektnim linijama: 'Ova država ne cijeni naše vrijeme'

Influencerica i udovica kralja funka, Dine Dvornika, Danijela Dvornik (58) otvoreno je progovorila o trenutačnim poteškoćama života na otoku, posebice u vezi s trajektnim prometom. Iako je turistička sezona službeno pri kraju, problemi s prometnim kolapsom ne prestaju. Broj trajekata smanjuje se, a gužve i čekanja na ukrcaj i dalje su veliki.

U videu koji je objavila na Instagramu opisala je svoj nedavni nesretan pokušaj povratka s otoka na kopno. Izrazila je frustraciju zbog smanjenog broja trajekata i dugih čekanja, ističući kako su gužve i dalje ogromne, iako turisti polako odlaze.

„Jedva čekam da turisti odu kući“

„Znam da zvučim kao prava otočanka, ali sad ću vam reći - jedva čekam da turisti odu kući“, rekla je Danijela. Opisala je kako je na trajekt u 10:30 već bio prepun, a sljedeći je bio tek u 12:30. To je značilo da joj je put do Splita trajao čak četiri sata, dok bi za to vrijeme mogla stići i do Zagreba.

Naglasila je i da broj trajekata pada, a da je jedini način za povoljniji povratak krenuti jako rano ujutro. Također se požalila na dodatne troškove i komplikacije vezane uz dolazak automobilom do Splita i parkiranje, što joj, kako kaže, često nije isplativo.

Dugotrajna čekanja i neorganiziranost

Danijela je ispričala da je jedan dan osam sati provela čekajući na trajekt. Došla je u 15:30 na trajektnu luku za ukrcaj na trajekt u 16:30, no nije se uspjela ukrcati. Ponovno je čekala drugi trajekt koji je išao tek u 18:15, što je značilo da je kući stigla tek oko 19:30.

„Ovo nije normalno. Ukidate linije 1. listopada, a želite produžiti sezonu? Nitko ne vodi računa o tome da je luka prepuna automobila i da će trajekt opet biti prepun. Ne znam što je ovo. Ja hoću kući. Ova agonija traje“, ogorčeno je poručila.

Dodala je da je sat vremena potrošila samo na kupovinu, a osam sati na čekanje, te zaključila: „Ova država ne cijeni ni naše vrijeme ni naš život. Ništa ne cijeni.“

Nedavni incident s turistom na Visu

Osim problema s trajektima, Danijela se nedavno požalila i na ponašanje turista tijekom boravka na Visu. Posjetila je majku Žarku Kuljiš (77), a u apartmanu koji je iznajmila turistu iz Amerike zatekla je neugodnu situaciju.

„Lik je bio samo jednu noć, a uspio je skinuti karniše i zavjese s prozora i bacio ih na pod. Ne mogu vjerovati da ljudi u hotelu skidaju zavjese“, ispričala je u Instagram videu.

POGLEDAJTE VIDEO: GOSTI U STUDIJU POBJEDNICI KNOCKOUTA