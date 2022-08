STESALA SE TOTALNO / Danijela Dvornik nikad nije izgledala bolje: Trening je itekako urodio plodom, ali ključna je bila jedna drastična promjena

Ako je netko živi primjer toga da se sve može kad se hoće te da je osobni rast i razvoj potrebna samo volja, bilo da ste u dvedesetima, tridesetima, pedesetima ili šezdesetima, onda je to Danijela Dvornik. 55-godišnja Danijela često na svom Instagram profilu, na kojem je prati više od 100.000 ljudi, dijeli savjete o zdravom životu. Danijela je s godinama svoje tijelo dovela do sjajne forme, a motivacije joj, kako kaže, ne nedostaje. "Ništa se ne događa preko noći, treba biti fokusiran na cilj, naoružati se strpljenjem i sebe dovoljno motivirati da i kad ti dođe da odustaneš, ne odustaješ. Moraš vjerovati da će doći dan kad odustajanje neće biti opcija. Jer će sve postati lakše. To je proces, to je mindset. Kad dođete do toga, svaka prepreka na vašem životnom putu postaje izazov. Muka se pretvara u sreću i zadovoljstvo. Ne postoji ništa materijalno na ovom svijetu koje se može mjeriti s tim osjećajem i postignućem. Ne možeš to postići s 20 godina, ni s 30 godina pa čak ni s 40 godina… jer treba doza životnog iskustva. Kad dođete na polovinu života, ugrabite život svom silinom, preoblikujte ga po vašoj mjeri, po svom guštu, ne odgađajte stvari i želje jer vrijeme ubrzava i život nam klizi. Ugađajte sebi i tako sretni i ispunjeni ugađajte svima oko sebe, ali ne zaboravite sebe. Jer kad zaboravite sebe, vi ste zaboravljeni za sve", napisala je u posljednjoj objavi.