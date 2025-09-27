Da ti pamet stane: Pogledajte tko su najplaćenije holivudske face, tri imena se ističu

Objavljen je popis deset najplaćenijih glumaca u 2024. godini, a na njemu se nalazi samo jedna žena. Tri imena daleko su ispred ostalih, a ukupne zarade odražavaju njihove uspjehe u filmskoj i televizijskoj industriji tijekom protekle godine.

Will Smith – 26 milijuna dolara

Will Smith zaradio je 26 milijuna dolara zahvaljujući uspjehu filma Bad Boys: Ride or Die, četvrtog nastavka poznate franšize. Film je globalno zaradio preko 404 milijuna dolara, a produkcija je koštala 100 milijuna.

Adam Sandler – 26 milijuna dolara

Adam Sandler zaradio je jednako kao i Smith, ponajviše zahvaljujući Netflixovom filmu Spaceman, koji je koštao 40 milijuna dolara. U tijeku je i priprema nastavka Happy Gilmore 2.

Nicole Kidman – 31 milijun dolara

Australska glumica i dobitnica Oscara jedina je žena na listi. Zaradila je 31 milijun dolara zahvaljujući uspješnim filmovima Babygirl i A Family Affair, Netflixovom animiranom filmu Spellbound te ulogama u tri televizijske serije.

George Clooney – 31 milijun dolara

Clooney je ove godine glumio u filmu Wolfs s Bradom Pittom i pojavio se u filmu IF. Iako su kružile glasine da je za Wolfs zaradio 35 milijuna dolara, Clooney tvrdi da je stvarni iznos bio znatno manji.

Brad Pitt – 32 milijuna dolara

Pitt je, osim glume u filmu Wolfs, producirao još osam filmova. Ukupno je zaradio 32 milijuna dolara tijekom godine.

Hugh Jackman – 50 milijuna dolara

Jackmanova zarada dolazi uglavnom od filma Deadpool & Wolverine, koji je bio ogroman hit s globalnom zaradom od 1.34 milijarde dolara.

Jerry Seinfeld – 60 milijuna dolara

Poznati komičar i glumac dodatno je povećao svoje bogatstvo režirajući i glumeći u Netflixovom filmu Unfrosted, koji prikazuje priču o nastanku popularnog američkog peciva Pop-Tart.

Kevin Hart – 81 milijun dolara

Kevin Hart imao je iznimno raznoliku godinu – snimio je film Borderland, seriju Die Hart i održao čak 90 stand-up nastupa, što mu je ukupno donijelo 81 milijun dolara.

Ryan Reynolds – 85 milijuna dolara

Reynolds je glumio u superuspješnom Deadpool & Wolverine te producirao nove epizode serije Welcome to Wrexham. Sudjelovao je i u izradi scenarija za film It Ends With Us koji glumi njegova supruga Blake Lively.

Dwayne "The Rock" Johnson – 88 milijuna dolara

Na vrhu liste je Dwayne Johnson s 88 milijuna dolara neto zarade (103 milijuna dolara bruto). Njegov golemi ugovor s Amazonom za film Red One donio mu je 50 milijuna dolara, a dodatno je zaradio i zahvaljujući animiranom filmu Moana 2.

