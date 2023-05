Ne samo da je voditelj lagao ITV-u, već je lagao i svojim kolegama, odvjetnicima i agentu. Njegova sada već bivša bivša kolegica, suvoditeljica "This Morning", Holly Willoughby, kazala je kako je bila povrijeđena saznanjem da joj je Schofield lagao o toj aferi s mladićem, a koja se dogodila dok je on bio još u braku. "Trebalo je vremena da se procesuiraju jučerašnje vijesti.", kazala je Holly ističući kako je je "izravno pitala Phila" jesu li glasine o njegovoj vezi s kolegom iz "This Morninga" istinite, ali ju je on uvjerio da nisu.