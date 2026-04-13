PORIJEKLOM MAĐARICA /

Csilla Barath Bastaić o povijesnim izborima: 'Mnogi su odahnuli i osjetili nadu u bolje sutra'

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

13.4.2026.
15:29
Iva Rebac
Nakon šesnaest godina čvrste vladavine, politička scena Mađarske doživjela je tektonski poremećaj. Viktor Orbán poražen je sinoć na parlamentarnim izborima čime je označen kraj jedne duge i kontroverzne političke ere.

Pobjedu je, na krilima golemog vala nezadovoljstva i želje za promjenom, odnijela stranka Tisa (Poštovanje i sloboda), predvođena karizmatičnim Péter Magyarom, bivšim insajderom Orbánovog sustava koji se prometnuo u njegovog najvećeg izazivača i sada novog mađarskog premijera.

Izbore je obilježila povijesno visoka izlaznost koja je premašila 79 posto, što je jasan pokazatelj da su mađarski građani prepoznali važnost trenutka i masovno izašli na birališta kako bi njihov glas bio presudan.

Povodom ovih povijesnih promjena Csilla Barath Bastaić, hrvatska glumica koja je po ocu mađarskog podrijetla prokomentirala je situaciju u zemlji svojih predaka. 

"Činjenica je da je Mađarskoj očajnički trebala promjena i oštri zaokret kako u unutarnjoj tako i vanjskoj politici prvenstveno prema EU. Magyar, koji se pojavio kao neočekivani politički izazivač dugogodišnjem premijeru Viktoru Orbánu ponudio je svoju viziju reforme i svojevrsni politički zaokret koji se temelji na transparentnosti sustava i antiklijentelizmu, ali morat ćemo pričekati i vidjeti kako će to zaživjeti u praksi. Ono što znam je da su mnogi kritičari Orbánovog šesnaestogodišnjeg vladajućeg sustava jučer odahnuli i osjetili nadu u bolje sutra", prokomentirala je Csilla.

POGLEDAJTE VIDEO: Posebna revija u Zagrebu: Poznati dizajneri obukli djecu iz domova za maturalnu večer

Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike