Bivša supruga glazbenika Marka Pecotića Pece (44), farmaceutkinja Irena Pecotić nenadano se našla pod povećalom javnosti nakon što je Peco objavio da se razvode.

Koliko je Ireni razvod ili slava teško pala teško je reći, no sigurno ne tuguje u domu.

Njezina prijateljica pohvalila se prije nekoliko tjedana da putuju zajedno u London, a sada je Irena i objavila fotke iz britanske prijestolnice "Ima nešto posebno u toplom studenom i pravim prijateljima", napisala je pozirajući uz Tower Bridge.

'Najbolje kažeš, kad ne kažeš ništa'

Pozitivni komentari podrške samo se nižu ispod objave. "Jer ne znaju oni šta mi znamo ; Uživaj i odmaraj, zasluženo"; "Guštaj Irena"; "Ženo prekrasna si", neki su od komentara.

"You say it best when you say nothing at all…", poručila je uz drugu fotografiju iz Notting Hilla.