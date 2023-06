Pjevač Alen Islamović se proslavio u bendovima Divlje Jagode i Bijelo Dugme, no manje se zna da je pjevač svojevremeno promijenio ime. Izvor blizak Alenu je otkrio njegovo prave ime - Alija.

"Kada se dogodio uspon Divljih jagoda, grupe u kojoj je Islamović pjevao, čelnici nekadašnjeg „Jugotona“ došli su na ideju koja se njemu u početku nije sviđala. Predložili su Aliji da počne koristiti umketničko ime Alen, uz obrazloženje da to bolje zvuči i da će tako steći veću popularnost među publikom. On se malo nećkao, nije htio mijenjati svoje ime, ali brzo je popustio i poslušao savjet. Danas gotovo da nitko ne zna da se Alen zapravo zove Alija, jer on nikada u javnosti o tome nije htio pričati", rekao je izvor.

Pjevač je za Kurir potvrdio da je njegovo pravo ime Alija.

"Točno je. Nema ništa čudno u tome, mnoge svjetske zvijezde odaberu drugo ime kojim se predstavljaju u javnosti, najčešće neko koje zvuči primamljivije. Tako je bilo i u mom slučaju", izjavio je pjevač.