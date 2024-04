Glumica Christina Applegate (52) podijelila je poražavajuću vijest o svom zdravstvenom stanju usred borbe s multiplom sklerozom. Filmskoj zvijezdi, koja je slavno glumila čitateljicu vijesti Veronicu Conrningstone u komediji "Anchorman" iz 2004., prvo je dijagnosticirano iscrpljujuće autoimuno stanje 2021. godine.

Sada, u iskrenom intervjuu za podcast Armchair Expert Daxa Sheparda, otkrila je da ima 30 lezija na mozgu, piše The Sun.

'Tako sam ljuta, ne možeš to prevladati'

"Najveća mi je iza desnog oka pa me desno oko jako boli", rekla je.

Iako joj vid nije oslabljen, to utječe na njezino kretanje. Medicinski napredak pomaže produžiti život oboljelima od multiple skleroze, ali Christina kaže da nema jamstava.

"To ne znači da ću biti tu za 10 godina. To je strašna stvar kod multiple skleroze - nema kraja. Tako sam ljuta zbog toga, ne možeš to prevladati", požalila se.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Pojavljivanje na Emmyjima

U siječnju je dobila ovacije tijekom iznenadnog pojavljivanja na Emmyjima, kada je dodijelila nagradu za sporednu glumicu u humorističnoj seriji. Na pozornicu ju je ispratio voditelj Anthony Anderson dok se oslanjala na štap.

"Hvala vam puno. O moj Bože, totalno me sramotite s invaliditetom time što ustajete. U redu je", našalila se gledajući u gomilu.

Borila se s raznim bolestima

Multipla skleroza je autoimuno stanje, a najčešća područja protiv kojih se imunološki sustav bori su mijelinske ovojnice u mozgu i/ili leđnoj moždini. To može usporiti živčane signale, pomiješati ih ili potpuno zaustaviti, što dovodi do gubitka kontrole nad određenim funkcijama u tijelu.

Prije borbe s multiplom sklerozom, Christina je 2008. pobijedila rak dojke nakon dvostruke mastektomije, a uklonjeni su joj i jajnici i jajovodi.

Prije nego što je glumila u Netflixovom "Dead To Me", Christina je bila poznata po ulozi u "Married…with Children", "Jesse" i "Friends, Samantha Who?" Bila je nominirana za nagradu Tony 2005. za "Sweet Charity".

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

